พีท พีระ แชทหาเพื่อนสนิท ก่อนพบร่างหมดสติในห้องน้ำ เร่งส่งรพ. แต่ไร้ปาฏิหาริย์
ภรรยา พบ ‘พีท พีระ’ อดีตนักร้องวง Peacemaker หมดสติในห้องน้ำ จนท. เร่งนำตัวรพ. ก่อนเสียชีวิตวัย 47 ปี ตร. เตรียมเรียกตัวเพื่อนสนิทสอบปากคำ หลังนักร้องดังส่งข้อความให้
ข่าวสด รายงานความคืบหน้าล่าสุดการเสียชีวิตของ นายพีระ เทศวิศาล หรือ พีท พีระ อดีตนักร้องวง Peacemaker พบหมดสติภายในบ้านพัก ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำกำลังพร้อมทีมกู้ชีพลงพื้นที่ตรวจสอบ
ภรรยาพบร่างของ พีท พีระ นอนหมดสติอยู่ในห้องน้ำชั้น 2 ภายในห้องนอนของลูก และพบเนกไทอยู่ที่ประตูห้องน้ำ จึงรีบแจ้งขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งนำตัวอดีตนักร้องดังในสภาพไม่รู้สึกตัวส่งโรงพยาบาลปากเกร็ด 2 ก่อนจากไปวัย 47 ปี
ด้าน พ.ต.อ.สอาด เปิดเผยข้อมูลจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการสอบสวนเบื้องต้น ช่วงก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านกับภรรยา ส่วนแม่เดินทางออกไปส่งลูกที่โรงเรียน ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ภายในบ้านพัก ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือสิ่งผิดปกติใด ๆ
ขณะที่ภรรยาให้ข้อมูลว่า เพิ่งมีปากเสียงเรื่องส่วนตัวกันก่อนหน้านี้ไม่นาน ทางครอบครัวมาทราบภายหลังว่าพีทส่งข้อความในลักษณะสั่งเสียไปหาเพื่อนสนิทคนหนึ่ง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมเรียกตัวเพื่อนสนิทคนดังกล่าวมาสอบปากคำอย่างละเอียด เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบสำนวนคดีตามขั้นตอนต่อไป
ที่มาข้อมูลจาก : ข่าวสด
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