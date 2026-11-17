ดอกหญ้าในพายุ คืนจอช่อง 7HD ช่วงละครดังที่คิดถึง จันทร์ถึงศุกร์ 08.45 น.
ช่อง 7HD ดึงละครโรแมนติกดราม่า ดอกหญ้าในพายุ กลับมาออกอากาศอีกครั้งในช่วง ละครดังที่คิดถึง เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569 จากนั้นออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.45 น. ทางช่อง 7HD กดหมายเลข 35
ดอกหญ้าในพายุ ดัดแปลงจากนวนิยายเรื่อง ระบำดอกหญ้า บทประพันธ์ของ สินี เต็มสงใส กำกับการแสดงโดย หยง เอกภพ ตันหยงมาศกุล นำแสดงโดย ธันวา สุริยจักร, แคท ซอนญ่า, พระพาย รมิดา, ไต้ฝุ่น ตากเพชร และ กุ๊กกิ๊ก กชกร
เรื่องราวเริ่มจาก กชกร หรือ บัว รับบทโดย แคท ซอนญ่า เด็กสาวกำพร้าที่เชื่อมาตลอดว่าพ่อทิ้งเธอกับแม่ไปแต่งงานใหม่ ความฝังใจนั้นทำให้เธอวางแผนแก้แค้น ด้วยการเข้าหา พงศ์ระพี หนุ่มไฮโซ รับบทโดย ธันวา สุริยจักร ซึ่งเป็นคู่หมั้นของ วิภูษา น้องสาวต่างมารดาของเธอเอง รับบทโดย กุ๊กกิ๊ก กชกร
แต่ยิ่งใกล้ชิดกันมากเท่าไร ความรู้สึกก็ยิ่งเปลี่ยนไปจากที่ตั้งใจไว้ จากแผนแก้แค้นกลายเป็นความรักที่ถอนตัวไม่ขึ้น
และยังมีอุปสรรคอีกหลายชั้นรอให้ทั้งคู่ฝ่าไป
อีกเส้นเรื่องที่เดินคู่กันไปคือ เดชา รับบทโดย ไต้ฝุ่น ตากเพชร เพื่อนสนิทที่แอบมีใจให้บัวและคอยอยู่เคียงข้างเธอในทุกสถานการณ์ ความใกล้ชิดของทั้งคู่กลับทำให้ ดุสิตา รับบทโดย พระพาย รมิดา เข้ามาตกหลุมรักเดชา จนกลายเป็นอีกปมความสัมพันธ์ที่ชวนติดตาม
ผู้ที่พลาดรอบออกอากาศ สามารถรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน CH7ON
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