3 หนุ่ม Why Don’t We คืนเวทีกรุงเทพฯ ในทัวร์คอนเสิร์ต Why Can’t We? ที่ The Street Hall
แฟนเพลงที่โตมากับเพลง 8 Letters เตรียมเคลียร์คิวได้เลย เพราะ โจนาห์ มาเรส์, แจ็ก เอเวอรี และแซ็ก เฮอร์รอน สามอดีตสมาชิกวงป๊อประดับมัลติแพลตินัม Why Don’t We กำลังจะกลับมายืนบนเวทีเดียวกันอีกครั้งที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2569
ทั้งสามเดินสายในทัวร์เอเชียชุด Why Can’t We? ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ไปจนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2569 โดยกรุงเทพฯ เป็นเมืองปิดท้ายของทัวร์ชุดนี้ จัดที่ The Street Hall ศูนย์การค้า The Street รัชดา
รายละเอียดคอนเสิร์ต Why Can’t We? รอบกรุงเทพฯ
- ศิลปิน โจนาห์ มาเรส์, แจ็ก เอเวอรี และแซ็ก เฮอร์รอน
- วันแสดง วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2569
- สถานที่ The Street Hall ศูนย์การค้า The Street รัชดา
- ช่วงทัวร์ 21 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2569
- บัตร จำหน่ายแล้วทาง Megatix
งานนี้ไม่ได้มีดีแค่การย้อนวันวาน เพราะโปสเตอร์ทัวร์ระบุไว้ชัดว่าเป็นโชว์ที่ผสมทั้งเพลงเดี่ยวของแต่ละคนและเพลงที่แฟนคลับ Limelight คุ้นเคย นั่นหมายความว่าเพลงฮิตที่หลายคนรออย่าง What Am I, Fallin’ และเพลงชาติของแฟนคลับอย่าง 8 Letters มีโอกาสได้ยินบนเวทีเดียวกัน
ความน่าสนใจอีกอย่างคือการได้เห็นเสียงประสานอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขากลับมาอยู่ในห้องเดียวกันอีกครั้ง หลังจากที่ทั้งสามแยกย้ายไปทำผลงานเดี่ยวกันมาพักใหญ่ โอกาสแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยนัก และยิ่งเป็นฮอลล์ขนาดที่ใกล้ชิดระดับนี้ ก็ยิ่งเป็นโชว์ที่แฟนชาวไทยไม่อยากพลาด
โจนาห์ มาเรส์, แจ็ก เอเวอรี และแซ็ก เฮอร์รอน เป็นนักร้องและนักแต่งเพลงที่โด่งดังในระดับสากลจากการเป็นสมาชิกวง Why Don’t We ด้วยน้ำเสียงที่มีเอกลักษณ์และดนตรีป๊อปที่เข้าถึงง่าย ปัจจุบันทั้งสามยังเดินหน้าทำผลงานในเส้นทางของตัวเองควบคู่กันไป
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