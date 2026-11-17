แกรมมี่ 2027 ประกาศผู้เข้าชิงทุกสาขา RAYE นำ 11 รางวัล บียอนเซ่แตะ 100 ครั้ง
เวทีแกรมมี่ ครั้งที่ 69 ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงครบทุกสาขาแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาไทย โดย RAYE นักร้องชาวอังกฤษ มีชื่อเข้าชิงมากที่สุดถึง 11 สาขา ทิ้งห่างอันดับสองอย่าง ROSALÍA ที่เข้าชิง 9 สาขา
ทั้ง 11 สาขาของ RAYE มีตั้งแต่อัลบั้มแห่งปีและอัลบั้มป๊อปยอดเยี่ยมจากอัลบั้ม This Music May Contain Hope ไปจนถึงเพลงแห่งปี บันทึกเสียงแห่งปี และการขับร้องป๊อปเดี่ยวยอดเยี่ยม จากเพลง Where Is My Husband! รวมถึงสาขานักแต่งเพลงแห่งปี
ถัดลงมาเป็นกลุ่มที่เข้าชิงคนละ 7 สาขา ได้แก่ เอลลา แลงลีย์, มิแรนดา แลมเบิร์ต, โอลิเวีย โรดริโก และฟีบี บริดเจอร์ส ส่วนกลุ่มที่เข้าชิงคนละ 6 สาขา คือ บรูโน มาร์ส, ลีออน โทมัส และโอลิเวีย ดีน เจ้าของรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมเมื่อปีที่ผ่านมา
อัลบั้มแห่งปี 2027 ใครเข้าชิงบ้าง
สาขาอัลบั้มแห่งปี หรือ Album Of The Year ปีนี้มีผู้เข้าชิง 8 ราย ได้แก่ ฟีบี บริดเจอร์ส, โอลิเวีย ดีน, เอลลา แลงลีย์, บรูโน มาร์ส, RAYE, โอลิเวีย โรดริโก, ROSALÍA และเทย์เลอร์ สวิฟต์
การเข้าชิงอัลบั้มแห่งปีจากอัลบั้ม The Life of a Showgirl ทำให้ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ขึ้นไปเทียบสถิติของ เคนดริก ลามาร์ ในฐานะศิลปินที่เข้าชิงสาขานี้ติดต่อกันมากที่สุด 5 ครั้ง เธอยังมีชื่อในสาขาเพลงแห่งปีจากเพลง I Knew It, I Knew You ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ Toy Story 5 และบันทึกเสียงแห่งปีจากเพลง The Fate of Ophelia
ศึกสอง โอลิเวีย และสาขาใหญ่ที่ต้องจับตา
ที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการชนกันเองของสอง โอลิเวีย เพราะ โอลิเวีย ดีน และ โอลิเวีย โรดริโก มีชื่อประกบกันถึงสี่สาขา ทั้งอัลบั้มแห่งปีและอัลบั้มป๊อปยอดเยี่ยม จาก The Art of Loving ของฝ่ายแรกและ you seem pretty sad for a girl so in love ของฝ่ายหลัง รวมถึงเพลงแห่งปีและบันทึกเสียงแห่งปี จากเพลง Man I Need และ the cure ตามลำดับ
โอลิเวีย โรดริโก ยังข้ามไปมีชื่อในฝั่งร็อกด้วย จากเพลง what’s wrong with me ที่ร่วมงานกับ โรเบิร์ต สมิธ แห่งวง The Cure ขณะที่ อารีอานา กรานเด เข้าชิง 4 สาขา จากเพลง hate that i made you love me และอัลบั้ม petal
ฝั่งแร็ปและป๊อป Doechii เข้าชิง 4 สาขา โดยสองสาขามาจากเพลง RUNWAY ที่ร่วมงานกับ เลดี กาก้า และอีกสองสาขาจากเพลง girl, get up. ที่ร่วมงานกับ SZA ด้าน เคนดริก ลามาร์ มีชื่อในสาขาการขับร้องแร็ปยอดเยี่ยม จากเพลง Good Flirts ของ Baby Keem
ปีนี้มีสาขาใหม่ Best Asian Pop Music Performance
แกรมมี่ปีนี้เพิ่มสาขา Best Asian Pop Music Performance ขึ้นมาเป็นครั้งแรก หนึ่งในผู้เข้าชิงคือวง BABYMETAL จากญี่ปุ่น ที่ร่วมงานกับ Polyphia ในเพลง Sunset Kiss ส่วนสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม มีชื่อ SIENNA SPIRO, Remi Wolf และวง Geese เป็นตัวแทนจากค่าย Universal Music
อีกหนึ่งสถิติของปีนี้เป็นของ บียอนเซ่ ซึ่งการเข้าชิงสาขาการขับร้องอาร์แอนด์บีเดี่ยวยอดเยี่ยมจากเพลง Morning Dew ทำให้เธอกลายเป็นศิลปินคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเข้าชิงแกรมมี่ครบ 100 ครั้ง ปัจจุบันเธอครองรางวัลแกรมมี่ 35 ตัว มากที่สุดเมื่อนับเป็นรายบุคคล
ขณะเดียวกันก็มีชื่อที่หลุดโผแบบพลิกความคาดหมาย ทั้ง แฮร์รี สไตลส์ อดีตเจ้าของรางวัลอัลบั้มแห่งปี ที่อัลบั้มใหม่ไม่ได้เข้าชิงแม้แต่สาขาเดียว และ โนอาห์ คาฮาน ที่หลายฝ่ายคาดว่าจะไปได้ไกลในสาขาใหญ่ แต่สุดท้ายได้มาเพียงสาขาเดียว
งานประกาศรางวัลแกรมมี่ ครั้งที่ 69 จัดขึ้นที่ Crypto.com Arena นครลอสแอนเจลิส ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2570 เวลา 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 07.00 น. ตามเวลาไทย และเป็นปีแรกที่ย้ายไปออกอากาศทางช่อง ABC พร้อมสตรีมทาง Disney+ และ Hulu หลังอยู่กับช่อง CBS มานานกว่า 50 ปี
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อ้างอิงจาก: AwardsWatch , Universal Music Group