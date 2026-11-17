โปรแกรมวอลเลย์บอลยุวชนหญิง U15 ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี 19-24 พ.ย. 2569 เช็กตารางแข่งครบทุกคู่
เปิดตารางแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U15 ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี 2569 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย รวม 12 โรงเรียน แข่งขันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเวลาแข่งขันทั้ง 30 คู่ และช่องทางดูบอลสด
การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี รายการ PRIME MINISTER’S YOUTH CUP VOLLEYBALL U15 ประจำปี 2569 เตรียมเปิดฉากรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2569 ที่ยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศเข้าร่วม 12 ทีม
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 สาย สายละ 6 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดภายในสาย เพื่อคัดเลือกทีมอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละสายเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ก่อนแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2569 ที่สนามเดียวกัน
โปรแกรมวอลเลย์บอล U15 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2569
- 09.00 น. กีฬาจังหวัดอ่างทอง พบ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ (สาย A)
- 10.30 น. สารคามพิทยาคม พบ สตรีสิริเกศ (สาย A)
- 12.00 น. ชุมชนวัดหนองค้อ พบ สุโขทัยวิทยาคม (สาย B)
- 13.30 น. เทพมงคลรังษี พบ เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (สาย B)
- 15.00 น. กีฬานครนนท์วิทยา 6 พบ ราชินูทิศ 2 (สาย A)
- 16.30 น. เทศบาลชุมชนป้อมเพชร พบ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (สาย B)
โปรแกรมวอลเลย์บอล U15 วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569
- 09.00 น. ชุมชนวัดหนองค้อ พบ เทพมงคลรังษี (สาย B)
- 10.30 น. ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พบ สุโขทัยวิทยาคม (สาย B)
- 12.00 น. ราชินูทิศ 2 พบ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ (สาย A)
- 13.30 น. กีฬาจังหวัดอ่างทอง พบ สารคามพิทยาคม (สาย A)
- 15.00 น. เทศบาลชุมชนป้อมเพชร พบ เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (สาย B)
- 16.30 น. กีฬานครนนท์วิทยา 6 พบ สตรีสิริเกศ (สาย A)
โปรแกรมวอลเลย์บอล U15 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569
- 09.00 น. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ พบ สารคามพิทยาคม (สาย A)
- 10.30 น. สตรีสิริเกศ พบ ราชินูทิศ 2 (สาย A)
- 12.00 น. เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) พบ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (สาย B)
- 13.30 น. สุโขทัยวิทยาคม พบ เทพมงคลรังษี (สาย B)
- 15.00 น. กีฬานครนนท์วิทยา 6 พบ กีฬาจังหวัดอ่างทอง (สาย A)
- 16.30 น. เทศบาลชุมชนป้อมเพชร พบ ชุมชนวัดหนองค้อ (สาย B)
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569: ไม่มีโปรแกรมการแข่งขันตามตารางที่ผู้จัดเผยแพร่
โปรแกรมวอลเลย์บอล U15 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2569
- 09.00 น. ราชินูทิศ 2 พบ สารคามพิทยาคม (สาย A)
- 10.30 น. สตรีสิริเกศ พบ กีฬาจังหวัดอ่างทอง (สาย A)
- 12.00 น. ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พบ เทพมงคลรังษี (สาย B)
- 13.30 น. เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) พบ ชุมชนวัดหนองค้อ (สาย B)
- 15.00 น. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ พบ กีฬานครนนท์วิทยา 6 (สาย A)
- 16.30 น. สุโขทัยวิทยาคม พบ เทศบาลชุมชนป้อมเพชร (สาย B)
โปรแกรมวอลเลย์บอล U15 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2569
- 09.00 น. กีฬาจังหวัดอ่างทอง พบ ราชินูทิศ 2 (สาย A)
- 10.30 น. สตรีสิริเกศ พบ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ (สาย A)
- 12.00 น. ชุมชนวัดหนองค้อ พบ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (สาย B)
- 13.30 น. เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) พบ สุโขทัยวิทยาคม (สาย B)
- 15.00 น. สารคามพิทยาคม พบ กีฬานครนนท์วิทยา 6 (สาย A)
- 16.30 น. เทพมงคลรังษี พบ เทศบาลชุมชนป้อมเพชร (สาย B)
รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ แข่งวันไหน?
- 26 พฤศจิกายน 2569: รอบรองชนะเลิศ
- 27 พฤศจิกายน 2569: รอบชิงชนะเลิศ
- สนามแข่งขัน: ยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำหรับรายชื่อคู่แข่งขันและเวลาในรอบรองชนะเลิศ ต้องรอผลการแข่งขันรอบแบ่งสายก่อน
แฟนวอลเลย์บอลสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube ช่อง TVA CHANNEL ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และตรวจสอบโปรแกรมพร้อมผลการแข่งขันล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ Prime Minister’s Youth CUP Volleyball U15
ข้อมูลจาก : Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย