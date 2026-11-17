บอย พีซเมกเกอร์ ช็อก! สูญเสีย พีท พีระ เผยเป็นเกียรติที่ได้ยืนร้องเพลงข้างมึงเสมอมา
บอย พีซเมกเกอร์ ยังช็อก! หลังรู้ข่าว พีท พีระ จบชีวิตตัวเอง ย้อนรำลึก 27 ปีที่รู้จักกัน เป็นเกียรติที่ได้ยืนร้องเพลงข้างมึงเสมอและตลอดไป
นับเป็นข่าวการสูญเสียอีกครั้งของวงการศิลปินไทยที่ยากจะทำใจ เมื่อ พีท พีระ นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดัง อดีตสมาชิกวง Peacemaker (พีซเมกเกอร์) ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองภายในบ้านพัก ย่านปากเกร็ด นนทบุรี ก่อนที่ครอบครัวจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
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ล่าสุดเพื่อนซี้และอดีตสมาชิกคู่ดูโอ้ อย่าง บอย พีซเมกเกอร์ ได้ออกมาโพสต์ภาพกอด พีท พีระ บนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ของ Peacemaker รอบล่าสุด พร้อมระบุข้อความไว้อาลัยและช็อกต่อการจากไปอย่างกะทันหันของเพื่อนรักว่า
“พีธ กูทำอะไรไม่ถูกเลย มือกูยังสั่นอยู่เลยตอนนี้ที่เขียนถึงมึง
ภูมิใจที่ได้เป็นเพื่อนมึงนะพีธ ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่มึงได้ให้กับกูตั้งแต่รู้จักกันมา 27 ปี
กูยังจำได้ตั้งแต่เวทีแรกที่เราเริ่มร้องมาด้วยกัน ลุยกันมาจนจนได้ทำอัลบั้มด้วยกัน ทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันมาไม่รู้กี่ร้อยเวที
จนคอนเสิร์ต Peacemaker ครั้งล่าสุดของเราที่ผ่านมา กูดีใจที่ได้บอกกับมึงไปว่ามึงทำมันได้ และมึงได้ทำมันสำเร็จเเล้ว มึงได้พิสูจน์ทุกอย่างกับทุกคนแล้วเพื่อน ไม่มีอะไรต้องติดค้างเเล้ว
เป็นเกียรติที่ได้ยืนร้องเพลงอยู่ข้างมึงเสมอมา และมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไป
ขอให้มึงเดินทางอย่างปลอดภัย กูจะรีบกลับไปส่งมึงให้เร็วที่สุด
แล้วเจอกันเพื่อน”
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อ้างอิงจาก : IG boypeace