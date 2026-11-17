เปิดภาพ “คิมจูแอ” ลูกสาว “คิมจองอึน” สวมชุดสกีแบรนด์หรู โลดเล่นกลางลานหิมะ
เปิดภาพ “คิมจูแอ” ลูกสาว “คิมจองอึน” สวมชุดสกีแบรนด์หรู โลดเล่นกลางลานหิมะ รวมหลายพันเหรียญสหรัฐฯ โสมใต้ชี้สัญญาณผู้นำคนใหม่
“คิม จูแอ” บุตรสาวของ “คิม จองอึน” ผู้นำสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือ กลายเป็นจุดสนใจของสื่อมวลชนอีกครั้ง หลังปรากฏภาพถ่ายทางการขณะกำลังวาดลวดลายสกี ณ สกีรีสอร์ตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งภาพดังกล่าวได้จุดประกายให้เกิดการตั้งคำถามถึงมูลค่าชุดกันหนาวสุดหรูที่เธอสวมใส่
สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) กระบอกเสียงของรัฐบาลเปียงยาง รายงานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า เธอได้ร่วมคณะเดินทางไปกับบิดา เพื่อลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างในเขตท่องเที่ยวเมืองซัมจียอนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ พร้อมเผยแพร่ภาพอิริยาบถของวัยรุ่นสาวขณะกำลังเล่นสกี
ทันทีที่ภาพถูกเผยแพร่ สื่อเกาหลีใต้ได้จับสังเกตชุดสกีสีขาวล้วนของเธออย่างละเอียด โดยพุ่งเป้าไปที่แบรนด์สกีหรูสัญชาติฝรั่งเศสอย่าง Rossignol และ Salomon จากหลักฐานโลโก้รูปสามเหลี่ยมบริเวณแขนเสื้อและตัวอักษร “S” ใกล้กับหัวเข่า ยิ่งไปกว่านั้น ไม้โพลและสกีของเธอยังปรากฏโลโก้ของ Stockli แบรนด์ดังจากสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีราคาจำหน่ายสูงกว่า 1,000 ยูโร หรือราว 1,100 ดอลลาร์สหรัฐ
สำนักข่าว The Korea Herald ประเมินว่า เพียงแค่เสื้อแจ็กเก็ตและกางเกงสกีของเธอก็มีมูลค่าเหยียบ 2 ล้านวอน (ประมาณ 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ) เข้าไปแล้ว โดยอ้างอิงราคาเสื้อแจ็กเก็ตสกีสตรีบนเว็บไซต์สหรัฐฯ ของแบรนด์ Rossignol ซึ่งตกอยู่ที่ 280-1,450 ดอลลาร์สหรัฐ
ขณะที่กางเกงสกีแบรนด์ Salomon มีราคาตั้งแต่ 160-700 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตัวเลขเหล่านี้สวนทางอย่างสิ้นเชิงกับข้อมูลจาก wage.is แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลอิสระ ที่ระบุว่ารายได้เฉลี่ยของประชาชนชาวเกาหลีเหนืออยู่ที่เพียง 100,000 วอน หรือประมาณ 110 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น
ด้านหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้เคยประเมินไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่า จูแอ คือทายาทสืบทอดอำนาจทางการเมืองตัวจริง และเริ่มมีบทบาทต่อสาธารณชนบ่อยครั้งขึ้น ขณะที่หนังสือพิมพ์ The Chosun Daily ตั้งข้อสังเกตว่า สื่อของรัฐจงใจเผยแพร่เฉพาะภาพของเธอขณะเล่นสกีเพียงคนเดียว ทั้งที่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่าง คิม โยจอง ผู้เป็นอา หรือ ฮยอน ซงวอล รองผู้อำนวยการพรรคแรงงาน ร่วมอยู่ในลานสกีด้วยก็ตาม
หนังสือพิมพ์ Rodong Sinmun รายงานเสริมว่า บุคคลเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของคณะผู้ติดตามผู้นำคิมในการลงพื้นที่ตรวจไซต์ก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงและขยายสนามบินซัมจียอนรวมถึงสกีรีสอร์ตเขตภูเขาบุกโพแท โดยผู้นำเกาหลีเหนือได้ตรวจเยี่ยมทั้งศูนย์บริการ โรงแรม และบ้านพักพนักงาน
“อาคารทุกหลังที่สร้างขึ้นบนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งการปฏิวัติ แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็เป็นผลงานสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติเรา” ผู้นำคิมกล่าว พร้อมยกย่องสถานที่แห่งนี้ว่า “จุดหมายปลายทางที่ไม่มีที่ไหนในโลกเทียบได้”
ที่มา: South China Moring Post
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