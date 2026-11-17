เวฟ สาริน โพสต์คลิปสุดเดือด หลังไปศาล ลั่นไม่ต้องมาสวัสดี ไม่รับไหว้ เตือนอย่าเบิกความเท็จ
เวฟ สาริน สามีบุ้ง ใบหยก โพสต์คลิปหลังเดินทางไปศาล เตือนบุคคลปริศนาให้ตอบคำถามตรงกับครั้งก่อน พร้อมประกาศไม่รับไหว้ ทำชาวเน็ตสงสัยเกิดเรื่องอะไรขึ้น
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 มีรายงานว่า เวฟเผยแพร่คลิปผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Wiphop Bangyeekhan พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “ตอบให้ตรงกันทุกแมตช์นะจ๊ะ แมตช์นี้ตอบไม่เหมือนแมตช์ที่แล้วนี่หว่า” ก่อนพูดถึงการเดินทางไปศาลและกล่าวเตือนถึงคำให้การของบุคคลที่ไม่ได้ระบุชื่อ
“คนก็ไปทำข่าวอีก โอ๊ย วันนี้ไปศาลมา ก็ไปดูการพิจารณา ตอบให้ดีนะ ตอบให้ตรง คราวที่แล้วตอบยังไง ตอบให้เหมือนกัน เข้าใจนะ ไม่ใช่พลิกไปพลิกมา เขาเรียกว่าเบิกความเท็จ”
จากนั้น เวฟยังกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า “เข้าใจมั้ยนะ เป็นห่วง อือ นั่นแหละ เออ ไม่ต้องหวัดดีหวัดเดอหรอก ไม่รับไหว้ ไม่เอา” ก่อนเตือนให้อีกฝ่ายทำตัวดี ๆ และทิ้งท้ายด้วยคำพูดว่า “จำคำผมไว้นะครับ”
หลังคลิปเผยแพร่ออกไป มีผู้ติดตามเข้ามาแสดงความคิดเห็นและสอบถามว่าเวฟกำลังมีปัญหากับใคร บางคนแสดงความประหลาดใจกับท่าทีจริงจังของอดีตนักแสดงที่พูดเตือนอีกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมา
อย่างไรก็ตาม เวฟยังไม่ได้ระบุว่าบุคคลที่กล่าวถึงเป็นใคร หรือการพิจารณาคดีที่เดินทางไปรับฟังเกี่ยวข้องกับเรื่องใด ส่วนคำพูดเกี่ยวกับการเบิกความเท็จเป็นความเห็นที่เจ้าตัวกล่าวในคลิป ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าบุคคลใดกระทำความผิดตามที่พูดถึง
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