อายุจริง ‘พีท พีระ’ หลังถูกพบเสียชีวิต ปิดตำนานเจ้าพ่อเพลงเศร้า
เปิดอายุ พีท พีระ อดีตสมาชิกวงพีซเมกเกอร์ เสียชีวิตในบ้านพักวัย 47 ปี เผยเพิ่งจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครบรอบ 23 ปีกับ ‘บอย อนุวัฒน์’ ย้อนผลงานเจ้าพ่อเพลงเศร้า
จากข่าวเศร้าการเสียชีวิตของ พีท พีระ หรือ พีธ พีราวัชร์ อัศววชิรวิท อดีตสมาชิกวงพีซเมกเกอร์ (Peacemaker) เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันที่บ้านพักในวัย 47 ปี ส่วนสาเหตุการจากไปอย่างแน่ชัดนั้นต้องรอการยืนยันจากทางโรงพยาบาลอีกครั้ง
พีท พีระ เทศวิศาล เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2522 ปัจจุบันอายุ 47 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และคว้าปริญญาจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขาเริ่มต้นเส้นทางสายดนตรีด้วยการจับคู่กับ “บอย อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี” ก่อนฟอร์มวง Peacemaker ภายใต้สังกัดกรีนบีนส์ ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ทั้งคู่ปล่อยผลงานอัลบั้มชุดแรก Peacemaker ในปี 2546 ตามด้วยอัลบั้ม Panorama ในปี 2548 สร้างปรากฏการณ์มีเพลงฮิตติดหูคนไทยมากมาย เช่น เหงา, ไม่เคยถาม, อย่าคิดเลย, จนกว่าฟ้าจะมีเวลา, คิดถึง และ ส่วนเกิน เป็นต้น
ต่อมาในปี 2548 พีทตัดสินใจแยกตัวออกจากวงและไม่ต่อสัญญากับแกรมมี่ ก่อนจะเดินหน้าลุยงานเพลงต่อ เริ่มจากปี 2549 ปล่อยเพลง “คนรักคนที่สอง” ในอัลบั้มรวมศิลปิน Guess Music The First Confused Album และคลอดอัลบั้มเดี่ยวชุดแรก “Broken Toy” ภายใต้สังกัดเกสมิวสิกในปี 2550
ถัดมาปี 2554 เขาย้ายมาสังกัดโมโนมิวสิก ออกอัลบั้ม “The Rhythm Traveler” มีผลงานเพลงฮิตอย่าง “ผ่านมาให้แค่จำ” และปล่อยเพลง “ความรักไม่ใช่ทุกสิ่ง” ในปี 2559
นอกจากผลงานเพลงแล้ว เขายังโชว์ฝีมือการแสดงในละครเรื่องตี๋ใหญ่ 2 ดับ เครื่อง ชน ทางช่อง MONO29 ในบทบาท ปารเมศร์ อีกด้วย
ก่อนที่พีทจะจากไป เขาเพิ่งมอบความสุขให้แฟนเพลงในคอนเสิร์ตใหญ่ PEACEMAKER THE RE:PEACE CONCERT 23RD ANNIVERSARY เป็นการกลับมาร่วมรำลึกความหลังกับ บอย Peacemaker อีกครั้งเมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ UOB LIVE ชั้น 6 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE) เพื่อฉลองครบรอบ 23 ปีของวงหลังจากต่างคนต่างแยกย้ายไปทำงานเพลงของตัวเอง
สำหรับชีวิตครอบครัว นักร้องคนดังเข้าพิธีวิวาห์กับ “เลม่อน ทัตธวลัญญ์ ประชุมชน” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ที่หอประชุมกองทัพเรือ ปัจจุบันทั้งสองมีทายาท 1 คน คือ “น้องชติณ” หรือ พีธ พีราวัชร์ อัศววชิรวิท
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