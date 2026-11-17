ตร. ยืนยัน พีท พีระ ตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง เหตุจูงใจให้ครอบครัวแจ้ง
ตร. ยืนยัน พีท พีระ นักร้องดัง วัย 47 ปี อดีตสมาชิกวง พีซเมกเกอร์ (Peacemaker) ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในบ้านพัก เหตุจูงใจให้ครอบครัวเป็นคนแจ้ง
จากกรณีการเสียชีวิตของนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดัง พีท พีระ อดีตสมาชิกวง Peacemaker (พีซเมกเกอร์) วัย 47 ปี เสียชีวิตภายในบ้านพัก ย่านปากเกร็ด นนทบุรี สร้างความโศกเศร้าให้แก่ครอบครัว เพื่อนศิลปิน และแฟนเพลงเป็นอย่างมาก
ล่าสุดอ้างอิงทีมข่าว ไนน์เอ็นเตอร์เทน ได้มีการติดต่อสอบถามไปยังร้อยเวร ร.ต.อ.จรัญญา จันทสิทธิ์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.ชัยพฤกษ์ เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของ พีท พีระ ระบุว่า
“ได้รับแจ้งจากทางครอบครัวของ พีท พีระ พบนักร้องคนดังตัดสินใจจบชีวิตตัวเองภายในบ้านพักย่านปากเกร็ด จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปากเกร็ด 2 และเสียชีวิตในเวลาต่อมา”
บ้านพักหลังเกิดเหตุ พีท พีระ พักอยู่กับครอบครัว ภรรยา ลูก และคุณแม่ ทางแพทย์โรงพยาบาลปากเกร็ด 2 จะทำการชันสูตรเบื้องต้นก่อน ก่อนที่จะส่งไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จ.ปทุมธานี ส่วนเหตุจูงใจในการตัดสินใจจบชีวิต ต้องให้ทางครอบครัวเป็นคนแจ้ง
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อ้างอิงจาก : ไนน์เอ็นเตอร์เทน