ดูบอลสด ไทย พบ ทาจิกิสถาน ฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งที่ 52 รอบชิง เวลา 19.30 น.
ดูบอลสดวันนี้ ทีมชาติไทย พบ ทาจิกิสถาน ในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ ครั้งที่ 52 รอบชิงชนะเลิศ วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19.30 น. ที่สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ (เกาะกลางน้ำ) แฟนบอลรับชมสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐ รวมถึงแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW
โปรแกรมและช่องถ่ายทอดสด ไทย พบ ทาจิกิสถาน
- รายการ ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 52 รอบชิงชนะเลิศ
- วันและเวลา วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19.30 น.
- สนาม สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ (เกาะกลางน้ำ)
- ถ่ายทอดสดทางทีวี ไทยรัฐทีวี ช่อง 32
- ดูออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐทีวี เฟซบุ๊กไทยรัฐทีวี และไทยรัฐสปอร์ต ยูทูบ Thairath Sport และแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW
พรีวิวทีมชาติไทย ยศกรยิงแฮตทริก เกมชิงมีโจทย์ใหม่
ทัพช้างศึก ทีมอันดับ 93 ของโลก ภายใต้การคุมทีมของ แอนโธนี ฮัดสัน ผ่านรอบรองชนะเลิศด้วยการชนะบรูไน 6-0 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ยศกร บูรพา ลงเป็นกองหน้าตัวจริง ทำแฮตทริก ส่วน วิลเลียม เวเดอร์เฌอ, อนันต์ ยอดสังวาลย์ และอิคลาส สันหรน ยิงคนละหนึ่งประตู
เกมนั้นไทยนำเพียง 1-0 ในครึ่งแรก ก่อนยิงเพิ่มอีกห้าประตูหลังพักครึ่ง นัดชิงจึงน่าจับตาว่าฮัดสันจะให้ยศกรลงต่อหลังทำแฮตทริก หรือปรับแนวรุกให้เหมาะกับคู่แข่งที่เพิ่งเก็บคลีนชีตในรอบรองฯ ส่วน สุภโชค สารชาติ ที่สวมปลอกแขนกัปตันในเกมกับบรูไน เป็นอีกคนที่น่าจับตาเมื่อได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลที่จังหวัดบ้านเกิด
พรีวิวทาจิกิสถาน ชนะโอมาน 1-0 ลุ้นแชมป์สมัยที่ 2
ทาจิกิสถาน ทีมอันดับ 100 ของโลก ที่มี อิกอร์ อังเกลอฟสกี้ คุมทัพ เข้าชิงจากการเฉือนชนะโอมาน 1-0 และมีโอกาสคว้าแชมป์คิงส์คัพเป็นสมัยที่ 2 สถิติการพบกันสามนัดก่อนหน้านี้สูสี ทั้งสองทีมชนะฝ่ายละครั้งและเสมอกันหนึ่งครั้ง โดยเกมล่าสุดเป็นนัดกระชับมิตรเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 จบด้วยสกอร์ 2-2
จุดชี้ขาดของเกมอยู่ที่จังหวะเปลี่ยนจากรุกเป็นรับ หากไทยดันผู้เล่นขึ้นไปกดดันเพื่อหาประตูแรก ต้องระวังเสียบอลแล้วเปิดพื้นที่ให้ทาจิกิสถานสวนกลับ ขณะเดียวกัน ลูกตั้งเตะเป็นทางเลือกที่น่าจับตาของช้างศึก เพราะสองประตูในรอบรองฯ มาจากจังหวะต่อเนื่องจากลูกเตะมุม
ทนายผลบอล สกอร์ที่คาด ไทย ชนะ ทาจิกิสถาน 2-1
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