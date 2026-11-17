ธนกร ป้อง “ลุงตู่” เป็นคน “ห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์” ไม่ใช่ไฟเขียว
เช็กคำพูด ธนกร “ลุงตู่ห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์” จริงไหม? ย้อนประกาศปี 2563 ก่อนขยายเป็น 463 รายการ
คำกล่าวที่ว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ มีหลักฐานรองรับ โดยกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศในปี 2563 กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามบัญชีท้ายประกาศ 428 รายการเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้า ต่อมาในปี 2568 กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศฉบับใหม่แทนฉบับเดิม ขยายรายการห้ามนำเข้าเป็น 463 รายการ
ประเด็นนี้กลับมาเป็นที่สนใจหลัง ธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ์ โพสต์ข้อความว่า “ลุงตู่เป็นคนห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับ” ท่ามกลางการถกเถียงเรื่องขยะจากต่างประเทศและปัญหามลพิษจากการจัดการของเสียในไทย
ปี 2563 ห้ามนำเข้า 428 รายการ ก่อนขยายเป็น 463 รายการในปี 2568
กรมการค้าต่างประเทศระบุว่า ประกาศปี 2563 ออกตามมติคณะอนุกรรมการที่ดูแลการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกนำเข้าเมื่อปลายปี 2561 โดยกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ประกาศ 11 สิงหาคม 2563 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 กันยายน 2563 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 15 กันยายน 2563 ในสมัยรัฐบาลประยุทธ์
ข้อห้ามใช้กับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าเกณฑ์ตามประกาศและอยู่ในบัญชีท้ายประกาศ เช่น เศษชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีสารอันตรายอย่างตะกั่ว ปรอท หรือแคดเมียม การพิจารณาว่าสินค้าเข้าข่ายต้องห้ามจึงต้องดูทั้งลักษณะของของที่นำเข้าและรายการที่กฎหมายกำหนด
ต่อมา กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศฉบับปี 2568 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 มิถุนายน 2568 และมีผลในวันถัดมา โดยยกเลิกฉบับปี 2563 และปรับรหัสจำแนกสินค้าทางศุลกากรให้เป็นปัจจุบัน พร้อมขยายบัญชีเป็น 463 รายการครอบคลุมขยะในกลุ่มโมดูลจอแสดงผลแบบแบน เว็บแคม และเศษอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมตามรหัสที่กำหนด
ห้ามแล้ว ทำไมยังพบขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ?
ประกาศกำหนดว่าขยะประเภทใดนำเข้าไม่ได้ ส่วนการสกัดของต้องห้ามขึ้นอยู่กับการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุว่า ปัญหาที่พบเชื่อมโยงตั้งแต่การลักลอบนำเข้าและการสำแดงสินค้าไม่ตรงกับของจริง ไปจนถึงการประกอบกิจการโรงงานและการลักลอบทิ้งหรือฝังกลบของเสีย
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมี ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ประชุมวางแนวทางให้ 5 กระทรวงทำงานร่วมกันใน 3 ด้าน ได้แก่ ตรวจสอบและปราบปราม ควบคุมการนำเข้าและส่งออก และปรับปรุงกฎหมาย โดยครอบคลุมทั้งการตรวจสินค้านำเข้าและการตรวจโรงงานกลุ่มเสี่ยง
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