ประกันสังคม รับบำเหน็จหรือบำนาญ ทำไมพรรคประชาชนไม่เห็นด้วยให้ถอนเงินก้อน?
ประเด็นการเลือกรับเงิน บำเหน็จหรือบำนาญประกันสังคม กลับมาเป็นที่ถกเถียง หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเปิดทางให้ผู้ประกันตนเลือกรับเงินชราภาพเป็นก้อนเดียวหรือรายเดือนได้ ขณะที่พรรคประชาชนออกมาคัดค้าน โดยกังวลว่าการถอนเงินก้อนอาจกระทบต่อหลักประกันรายได้ในวัยเกษียณและความมั่นคงของกองทุนในระยะยาว
ข้อถกเถียงแบ่งออกเป็นสองมุมมอง ฝ่ายที่สนับสนุนการถอนเงินเห็นว่า เงินสมทบเป็นเงินที่หักจากรายได้ของผู้ประกันตนทุกเดือน เจ้าของเงินจึงควรมีสิทธิเลือกว่า จะนำเงินไปใช้ในช่วงที่มีความจำเป็น หรือเก็บไว้รับเป็นรายเดือนเมื่อเกษียณ โดยไม่ควรมีใครตัดสินใจแทน
ส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยตั้งคำถามว่า หากผู้ประกันตนถอนเงินออกมาใช้จนหมด และไม่มีรายได้เพียงพอสำหรับดำรงชีวิตในวัยชรา ใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในช่วงที่ไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป
ก่อนพิจารณาข้อถกเถียงนี้ จำเป็นต้องเข้าใจว่า เงินประกันสังคมไม่ใช่เงินฝากธนาคารที่แยกเก็บไว้เป็นบัญชีส่วนตัวของผู้ประกันตนแต่ละคน แต่เป็นเงินที่นำมารวมกันในกองทุน เพื่อจ่ายสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
ระบบประกันสังคมของไทยใช้หลักการร่วมกันรับผิดชอบความเสี่ยง โดยผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาลจ่ายเงินสมทบตามอัตราที่กฎหมายกำหนด เงินถูกนำไปบริหารและลงทุนเพื่อรองรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งการรักษาพยาบาล การว่างงาน และการชราภาพ
สำหรับเงินบำนาญชราภาพ ใช้ระบบที่กำหนดจำนวนเงินตามสูตรคำนวณ ไม่ใช่นำยอดเงินที่แต่ละคนเคยจ่ายสมทบทั้งหมดมาหารเฉลี่ยคืนเป็นรายเดือน ผู้ที่รับบำนาญและมีอายุยืนจึงอาจได้รับเงินรวมตลอดชีวิตมากกว่าเงินสมทบที่เคยจ่ายเข้ากองทุน
ตามหลักเกณฑ์ปัจจุบัน ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน หรือ 15 ปี มีอายุอย่างน้อย 55 ปี และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน จะได้รับเงินบำนาญรายเดือนตลอดชีวิต โดยเริ่มต้นที่ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้คำนวณเงินสมทบ หากส่งเกิน 15 ปี จะได้รับบำนาญเพิ่มอีก 1.5% ทุก 12 เดือนที่ส่งสมทบเพิ่ม
ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีฐานค่าจ้างเฉลี่ย 15,000 บาท และส่งเงินสมทบครบ 20 ปี จะได้รับบำนาญเดือนละ 4,125 บาทต่อเนื่องตลอดชีวิต ไม่ว่าหลังเกษียณจะมีชีวิตอยู่อีกกี่ปีก็ตาม
ส่วนผู้ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน เมื่ออายุครบ 55 ปีและสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน จะได้รับเงินบำเหน็จเป็นก้อนเดียวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ความแตกต่างจึงอยู่ที่ บำเหน็จเป็นเงินก้อนที่จ่ายครั้งเดียว ส่วนบำนาญเป็นเงินรายเดือนที่จ่ายต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยกฎหมายปัจจุบันยังไม่เปิดให้ผู้ที่ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน เลือกรับบำเหน็จแทนบำนาญได้ตามความต้องการ
สำหรับร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่รัฐบาลเสนอ มีมาตรการที่เรียกว่า 3 ขอ ประกอบด้วย ขอเลือก ขอคืน และขอกู้
มาตรการขอเลือกเปิดให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน เลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ส่วนขอคืนเปิดให้ผู้ที่ส่งเงินสมทบอย่างน้อย 60 เดือน ถอนเงินชราภาพบางส่วนก่อนอายุ 55 ปี หากประสบภัยพิบัติที่กระทบต่อความเป็นอยู่อย่างร้ายแรง
สำหรับขอกู้ ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบอย่างน้อย 60 เดือน สามารถนำสิทธิเงินชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ โดยวงเงินสำหรับขอคืนและขอกู้รวมกันต้องไม่เกิน 30% ของเงินสมทบกรณีชราภาพ และไม่เกินสองเท่าของฐานค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้คำนวณเงินสมทบ
รัฐบาลให้เหตุผลว่า การเพิ่มทางเลือกจะช่วยให้ผู้ประกันตนเข้าถึงเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสามารถวางแผนการเงินให้เหมาะสมกับชีวิตของตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องรอรับสิทธิประโยชน์เฉพาะเมื่อถึงวัยเกษียณ
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชน นำโดย สหัสวัต คุ้มคง ธนพร วิจันทร์ เซีย จำปาทอง และรักชนก ศรีนอก ร่วมแถลงคัดค้านร่างกฎหมายฉบับรัฐบาล โดยระบุข้อกังวลทั้งเรื่องการบริหารกองทุนและมาตรการ 3 ขอ
ธนพรอธิบายว่า ประกันสังคมมีหน้าที่เป็นหลักประกันสวัสดิการระยะยาวของผู้ใช้แรงงาน ไม่ใช่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สามารถถอนเงินออกมาใช้เมื่อใดก็ได้ พร้อมตั้งคำถามว่าการเปิดให้ถอนเงินก้อนจะกระทบต่อสภาพคล่องและเงินสำหรับจ่ายบำนาญในอนาคตหรือไม่
ขณะที่รักชนกเห็นว่า การรับบำนาญเป็นรายเดือนช่วยให้ผู้ประกันตนมีรายได้ต่อเนื่องในวัยเกษียณ และการถอนเงินก้อนจำนวนมากอาจไม่เป็นผลดีต่อกองทุนในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม พรรคประชาชนไม่ได้ปฏิเสธการเปิดให้ผู้ประกันตนเข้าถึงเงินในทุกกรณี โดยธนพรเสนอให้พิจารณาทางเลือกอื่น เช่น การรับบำนาญบางส่วนเป็นเงินก้อนและรับส่วนที่เหลือเป็นรายเดือน หรือเปิดให้ผู้ที่ไม่สามารถทำงานต่อได้เข้าถึงบำนาญก่อนอายุ 55 ปี ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม
ด้าน บุณยกร ดำรงรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงว่า สำนักงานประกันสังคมได้ประเมินมาตรการ 3 ขอ ผ่านการคำนวณของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแล้ว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าร่างกฎหมายของพรรคประชาชนเองก็มีข้อเสนอให้ผู้ประกันตนเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญเช่นกัน
ประเด็นที่ต้องพิจารณาจึงไม่ได้มีเพียงเรื่องสิทธิในการเลือกใช้เงิน แต่ยังรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกันตนคนอื่น เพราะกองทุนประกันสังคมต้องนำเงินส่วนรวมไปจ่ายบำนาญให้ผู้เกษียณทั้งในปัจจุบันและอนาคต
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เผยแพร่บทความเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 อธิบายว่า ระบบบำนาญประกันสังคมของไทยไม่ได้มีบัญชีสะสมเงินชราภาพแยกเป็นของแต่ละคน หากเปิดให้ถอนเงินบางส่วนออกไป โดยไม่มีสูตรปรับลดสิทธิประโยชน์ในอนาคตอย่างเหมาะสม ภาระที่เกิดขึ้นอาจตกอยู่กับกองทุนและผู้ประกันตนคนอื่น
ในทางกลับกัน หากหักบำนาญในอนาคตเต็มตามมูลค่าที่ถอนออกไป ผู้ประกันตนที่นำเงินไปใช้ก่อนก็อาจเหลือรายได้หลังเกษียณไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อย
TDRI จึงเสนอให้กำหนดวิธีคำนวณผลกระทบต่อบำนาญอย่างชัดเจน แจ้งผู้ใช้สิทธิล่วงหน้าว่าจะได้รับบำนาญลดลงเดือนละเท่าไร รวมถึงเปิดเผยผลประเมินความเสี่ยงต่อกองทุนก่อนพิจารณากฎหมาย
ทั้งนี้ การเปิดให้ถอนเงินไม่ได้หมายความว่ากองทุนประกันสังคมจะประสบปัญหาทางการเงินอย่างแน่นอน ผลกระทบขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้สิทธิ วงเงินที่ถอน วิธีปรับลดบำนาญ และมาตรการรองรับของกองทุน
ล่าสุด ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคมที่ ครม. เห็นชอบยังอยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขกฎหมาย ผู้ประกันตนจึงยังไม่สามารถใช้สิทธิ 3 ขอ ตามข้อเสนอใหม่ได้ ต้องรอให้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ก่อน
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