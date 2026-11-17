พิรุธ! หนุ่มตกระเบียงคอนโด พ่อไม่เชื่อลูกฆ่าตัวตาย ลั่น แฟนสาวไม่ต้องมาไหว้ศพ
กลายเป็นปมปริศนาที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก รายการโหนกระแส ออกอากาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ได้หยิบยกกรณีการเสียชีวิตของ นายบูม อายุ 24 ปี ที่พลัดตกจากชั้น 6 ของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยสภาพศพมีบาดแผลบริเวณศีรษะและกระดูกคอหัก
จากการสอบสวนเบื้องต้นของตำรวจ สน.พหลโยธิน หญิงสาวเจ้าของห้องพักให้การว่า ก่อนเกิดเหตุได้พานายบูมซึ่งกำลังคบหากันมาที่ห้องพัก ต่อมาแฟนเก่าของเธอได้เดินทางมาหา ทำให้เธอบอกให้นายบูมออกไปหลบอยู่บริเวณระเบียงด้านหลังห้อง ระหว่างนั้นเธอมีปากเสียงกับแฟนเก่าก่อนที่แฟนเก่าจะเดินทางกลับไป ทว่าเมื่อเธอเดินออกไปดูที่ระเบียงอีกครั้งกลับไม่พบนายบูมแล้ว พบเพียงตะแกรงลวดกันนกฉีกขาด เมื่อลงไปดูด้านล่างจึงพบว่านายบูมตกลงมาเสียชีวิต
ภายในรายการ พ่อของนายบูมได้เปิดใจเล่าถึงความผูกพันกับลูกชายว่า พบหน้าลูกครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ก่อน ทั้งคู่ยังพูดคุยหยอกล้อและกอดหอมกันตามปกติ พ่อเคยสังเกตเห็นรอยจูบที่ลำคอจึงแซวเรื่องแฟน ซึ่งลูกชายก็ยอมรับว่าเพิ่งเริ่มคบหากันได้ประมาณ 2 ถึง 3 สัปดาห์ แต่ยังไม่เคยพามาแนะนำให้ครอบครัวรู้จัก ส่วนในวันเกิดเหตุ ช่วงเวลาประมาณ 18.30 น. ลูกชายยังส่งข้อความมาบอกรักพ่อเหมือนเช่นทุกวันและบอกว่าจะออกไปกินข้าวกับเพื่อน ก่อนจะขาดการติดต่อไปจนกระทั่งได้รับแจ้งข่าวร้าย
พ่อผู้เสียชีวิตยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ไม่เชื่อว่าลูกชายจะฆ่าตัวตายหรือปีนระเบียงออกไปเอง เพราะลูกเป็นคนระมัดระวังตัวสูงและไม่ชอบทำอะไรเสี่ยง หลังเกิดเหตุพ่อยอมรับว่ายังไม่ได้พูดคุยกับหญิงสาวเจ้าของห้องและไม่ต้องการพบหน้า เพราะมองว่าเรื่องความสัมพันธ์ของฝ่ายหญิงเป็นต้นเหตุทำให้ลูกชายต้องเสียชีวิต พร้อมประกาศชัดเจนว่าไม่ต้องการให้ฝ่ายหญิงมาไหว้ศพลูก โดยตั้งคำถามว่า “มาไหว้แล้วลูกผมจะฟื้นขึ้นมาไหม”
นอกจากนี้ ในรายการยังมีการเปิดคลิปเสียงคำให้การของแฟนสาว ซึ่งมีบางช่วงระบุว่าแฟนเก่ามองเห็นนายบูมอยู่ที่ระเบียง เธอจึงรีบปิดม่านก่อนจะให้แฟนเก่าออกจากห้องไป ประเด็นนี้ทำให้พ่อผู้เสียชีวิต รวมถึง หนุ่ม กรรชัย และทนายไพศาล ต่างตั้งข้อสงสัยตรงกันว่า หากแฟนเก่าเห็นผู้ชายอีกคนอยู่ในห้องจริง เหตุใดจึงยอมเดินออกจากห้องไปอย่างง่ายดาย
ด้านผู้กำกับการ สน.พหลโยธิน ได้โฟนอินชี้แจงในรายการว่า ตำรวจได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับดูแลคดีนี้โดยเฉพาะ ขณะนี้ชุดสืบสวนกำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและไทม์ไลน์ทั้งหมด พร้อมเตรียมให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจเก็บดีเอ็นเอเพิ่มเติมเพื่อใช้เปรียบเทียบ รวมถึงตรวจสอบสภาพตะแกรงกันนกที่พบว่ามีสภาพเก่าอย่างละเอียด ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาและไม่เข้าข้างฝ่ายใด
ในช่วงท้ายรายการ พ่อของนายบูมย้ำจุดยืนว่า ไม่ว่าผลการสอบสวนและผลชันสูตรจะออกมาเป็นการฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุ ครอบครัวก็พร้อมยอมรับความจริง แต่ขอให้ตำรวจตรวจสอบทุกประเด็นอย่างรอบคอบเพื่อคืนความยุติธรรมและคลี่คลายข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายในคืนนั้นกันแน่
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