คิว วงฟลัวร์ อาลัย พีท พีระ จากไปกะทันหัน เผย อาทิตย์ก่อนเพิ่งบอกรักไปหมาดๆ
เพื่อนที่ดีที่สุด! คิว วงฟลัวร์ โพสต์อาลัย พีท พีระ จากไปกะทันหันในวัย 47 ปี สุดเศร้า อาทิตย์ก่อนเพิ่งบอกรักกันไปหมาดๆ
นับเป็นข่าวการสูญเสียอีกหนึ่งศิลปินน้ำดีของวงการเพลงไทย เมื่อมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่อาสาป่อเต็กตึ๊ง พบร่าง พีท พีระ นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดัง วัย 47 ปี อดีตสมาชิกวง พีซเมกเกอร์ เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพัก ย่านปากเกร็ด นนทบุรี สำหรับสาเหตุและรายละเอียดการเสียชีวิตนั้น ต้องรอให้ทางครอบครัวเป็นผู้ออกมาชี้แจงอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้ ท่ามกลางความโศกเศร้าของเพื่อนร่วมวงการ แฟนเพลง และครอบครัวเป็นอย่างมาก
ด่วน! พบร่าง พีท พีระ นักร้องชื่อดัง เสียชีวิตภายในบ้านพักโฆษณา
ล่าสุด คิว วงฟลัวร์ และสมาชิกวง B5 เพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งของ พีท พีระ ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของเพื่อนรักผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า
“มึงคือเพื่อนที่ดีที่สุดของกูคนนึงเลยนะ มึงรู้มั้ยว่ากูเเละหลาย ๆ คนเสียใจมาก มีเเต่คนรักมึงนะพีธ เช่นเดียวกันกูก็รักมึงเสมอ อาทิตย์ก่อนกูเมายังบอกมึงอยู่เลยว่ากูรักมึงเเค่ไหน เท่านั้นกูก็ดีใจละที่เคยได้บอกมึง รักมึงนะพีธ เพื่อนกันตลอดไป เเม้ในใจก็จะมีมึงในนั้นตลอดไปนะเพื่อน”
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อ้างอิงจาก : FB Suveera Boonrod