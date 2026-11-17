พีท พีระ เคยเฉลย เพลงเศร้าหลายเพลงแต่งจากชีวิตคนใกล้ตัว
ย้อนบทสัมภาษณ์ พีท พีระ เปิดเบื้องหลังการแต่งเพลงร่วมกับทีมงาน 4 คน เผยเพลงดัง ผ่านมาให้แค่จำ มาจากเรื่องจริงของเพื่อนร่วมทีม ก่อนการจากไปของเจ้าของฉายาเจ้าพ่อเพลงเศร้า
ภายหลังข่าวการเสียชีวิตของ พีท พีระ อดีตสมาชิกวง Peacemaker เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 แฟนเพลงต่างหวนคิดถึงผลงานที่สร้างชื่อให้เขา โดยเฉพาะเพลงรักเศร้าอย่าง ผ่านมาให้แค่จำ ความรักดี ๆ อยู่ที่ไหน และ เจ็บกว่าจาก ซึ่งครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยเปิดเผยว่า เรื่องราวความผิดหวังในบทเพลงหลายเพลงไม่ได้มาจากชีวิตรักของเขาเอง แต่เป็นประสบการณ์จริงของคนใกล้ตัว
จากบทสัมภาษณ์เก่าของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เรื่อง พีท พีระ : จังหวะชีวิตชิล พีทอธิบายว่า แม้จะเป็นศิลปินเดี่ยว แต่เบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงานมีทีมทำเพลง 4 คน ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งการแต่งทำนองและเนื้อร้อง โดยไม่ได้กำหนดตายตัวว่าใครต้องรับผิดชอบเพลงไหน
เมื่อผู้สัมภาษณ์ถามว่า เรื่องราวความรักที่ปรากฏในเนื้อเพลงเป็นเหตุการณ์จริงหรือไม่ พีทยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง แต่เป็นประสบการณ์ของคนในทีมที่นำมาแลกเปลี่ยนกัน ก่อนถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลง
ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ ผ่านมาให้แค่จำ เพลงรักที่เล่าถึงการจากลาของคนสองคน แม้ยังมีความรู้สึกดีต่อกัน พีทเปิดเผยว่าเนื้อหาของเพลงมาจากชีวิตของทีมงานคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้เขียนเพลงขึ้นมาเองโดยไม่ต้องประชุมระดมความคิดเหมือนการทำงานเพลงอื่น ๆ
พีทยังอธิบายถึงวิธีการแต่งเพลงที่ตัวเองชื่นชอบว่า เขาชอบบทเพลงที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของผู้เขียนโดยตรง แม้ต้องใช้เวลามากกว่า แต่เชื่อว่าเพลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจะให้อารมณ์แตกต่างจากเพลงที่ทีมงานร่วมกันคิดและสร้างเรื่องราวขึ้นมา
ต่อมาในปี 2566 พีทเคยให้สัมภาษณ์รายการ One Day With Matthew ทางช่อง MONO29 ถึงที่มาของฉายา เจ้าพ่อเพลงเศร้า ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เพราะในช่วงแรกเขาทำเพลงตัวอย่างทั้งเพลงรักสมหวังและเพลงอกหัก แต่ผลงานที่ได้รับเลือกกลับเป็นเพลงเศร้า จนกลายเป็นแนวเพลงที่แฟน ๆ จดจำ
เขายังเล่าว่าตัวเองชอบรับฟังปัญหาชีวิตและความรักของคนรอบข้าง เมื่อได้ฟังเรื่องราวเหล่านั้นก็นำมาคิดต่อและเรียบเรียงเป็นบทเพลง โดยพยายามถ่ายทอดความรู้สึกของเจ้าของเรื่องออกมาให้ได้มากที่สุด
อีกด้านหนึ่งของพีทที่ปรากฏในบทสัมภาษณ์กรุงเทพธุรกิจคือชีวิตรักที่แตกต่างจากบทเพลงอกหัก เขาแต่งงานกับแฟนสาวที่คบหากันมานานกว่า 7 ปี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 และเคยแต่งเพลง คุ้มค่ากับการรอคอย เพื่อใช้ในพิธีแต่งงานของตัวเอง
การเปิดเผยเบื้องหลังการทำเพลงในวันนั้นทำให้ได้รู้จักพีทอีกด้านหนึ่ง นอกเหนือจากเสียงร้องที่แฟนเพลงคุ้นเคย เขายังเป็นนักแต่งเพลงที่นำประสบการณ์ของผู้คนรอบตัวมาสร้างสรรค์ผลงาน และถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านั้นผ่านเสียงเพลงของตัวเอง
แม้วันนี้พีท พีระ จะจากไปแล้ว แต่บทเพลงที่เขาร้องและร่วมสร้างสรรค์ยังคงอยู่ให้แฟนเพลงได้กลับมารับฟังและระลึกถึงเจ้าของเสียงร้องอีกครั้ง
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