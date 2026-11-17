ส่องธุรกิจ “พุทธ อภิวรรณ” ผู้ประกาศข่าวดัง รายได้ หลายคนยังไม่รู้
ส่องธุรกิจ “พุทธ อภิวรรณ” ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ที่หลายคนยังไม่รู้ นอกจากในหน้าจอทีวีแล้ว ยังทำอะไรอีกบ้าง เปิดรายได้ถึงกับอึ้ง
“พุทธ อภิวรรณ องค์พระบารมี” ผู้ประกาศข่าวชื่อดังที่ครองใจผู้ชมด้วยลีลาการเล่าข่าวสุดเข้มข้นและตรงไปตรงมา จนกวาดรางวัลคุณภาพมาแล้วนับไม่ถ้วน นอกจากบทบาทสื่อมวลชนผู้ทรงอิทธิพลในสังคมแล้ว อีกมุมหนึ่งที่หลายคนอาจยังไม่เคยทราบ คือบทบาทการเป็นนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ
จากการตรวจสอบข้อมูลคลังธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า นายพุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี ปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัท 2 แห่ง และถือครองหุ้น 2 รายการ โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้
บริษัทแห่งแรกคือ บริษัท ดี 24 อาวเออร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจประเภทกิจการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยผลประกอบการล่าสุดในปี 2568 พบว่ามีสินทรัพย์รวม 234,209.59 บาท หนี้สินรวม 12,000 บาท มีรายได้ 209.59 บาท และขาดทุน 27,790.41 บาท
บริษัทแห่งที่สองคือ บริษัท วีนิวส์มีเดีย จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์เช่นเดียวกัน โดยบริษัทแห่งนี้มีสินทรัพย์รวมในปี 2568 สูงถึง 179,214,040.13 บาท และมีหนี้สินรวม 2,245,632.58 บาท
สำหรับผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปีของ บริษัท วีนิวส์มีเดีย จำกัด ถือว่าสามารถสร้างรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
- ปี 2564: รายได้รวม 97,630,566.90 บาท กำไรสุทธิ 47,178,301.95 บาท
- ปี 2565: รายได้รวม 108,484,725.83 บาท กำไรสุทธิ 51,411,026.56 บาท
- ปี 2566: รายได้รวม 47,480,597.48 บาท กำไรสุทธิ 7,116,239.00 บาท
- ปี 2567: รายได้รวม 43,237,086.48 บาท กำไรสุทธิ 2,803,016.65 บาท
- ปี 2568: รายได้รวม 45,241,886.94 บาท กำไรสุทธิ 3,831,003.09 บาท
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดประวัติ พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวสายดุ จากทุบโต๊ะข่าว สู่วันอำลาช่อง 8
- เพิ่งรู้ ‘พุทธ อภิวรรณ’ ผู้ประกาศข่าวสายดุ แท้จริงไม่ได้ชื่อนี้ หลายคนเข้าใจผิด
- ใจหาย “พุทธ อภิวรรณ” ลาออกช่อง 8 เข้ากราบลาผู้บริหาร ลุ้นโผล่หน้าจอช่องไหน