นัท เลอทาน่า ใจหาย ‘พีท พีระ’ อดีตสมาชิกพีซเมคเกอร์ เสียชีวิต ย้อนคลิปเคยร่วมเวที
นัท เลอทาน่า โพสต์คลิปร้องเพลงไว้อาลัย พีท พีระ อดีตนักร้องวงพีซเมคเกอร์ เสียชีวิตกะทันหัน ยกย่องพี่ชายมากความสามารถ เป็นเกียรติที่เคยร่วมเวทีเดียวกัน
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 วงการเพลงไทยต้องสูญเสียศิลปินคุณภาพไปอีกหนึ่งคน มีรายงานข่าวแจ้งว่า “พีท พีระ” หรือ พีราวัชร์ อัศววชิรวิท อดีตสมาชิกวงพีซเมคเกอร์ เสียชีวิตลงกะทันหันในบ้านพัก
สำหรับ พีท พีระ เป็นนักร้องหนุ่มที่แฟนเพลงยกให้เป็นเจ้าพ่อเพลงเศร้า เขามีผลงานเพลงฮิตมากมาย เพลงที่สร้างชื่อเสียงและคนไทยร้องตามกันได้เป็นอย่างดีคือ “ผ่านมาให้แค่จำ” และ “ความรักดีๆ อยู่ที่ไหน”
ล่าสุด “นัท เลอทาน่า” หรือ กิตติพันธ์ ลี้ศัตรูพ่าย นักร้องและเจ้าของ Letana Hotel & Restaurant โรงแรมและร้านอาหารชื่อดังย่านบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์สูญเสียศิลปินคนดัง ระบุข้อความไว้อาลัย รู้สึกใจหายกับการจากไปของนักร้องรุ่นพี่ที่มากความสามารถคนนี้ พีท พีระ มีเพลงดังมากมายที่ยังอยู่ในใจพวกเราทุกคน ตนรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ครั้งหนึ่งเคยได้ยืนร้องเพลงร่วมกันบนเวทีร้านเลอทาน่า
นอกจากนี้ยังทิ้งท้ายข้อความด้วยว่า พี่พีทเป็นคนน่ารักและเป็นกันเองมาก ขอขอบคุณสำหรับเสียงเพลงและความทรงจำดี ๆ พร้อมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพีท พีระ อย่างสุดซึ้ง
“ใจหายกับการจากไปของพี่พีท พีระ นักร้องรุ่นพี่ที่มากความสามารถ มีเพลงดังมากมายที่ยังอยู่ในใจพวกเรา เป็นเกียรติมากครับที่ครั้งหนึ่งได้ยืนร้องเพลงร่วมกับพี่บนเวทีเลอทาน่า
พี่พีทน่ารักและเป็นกันเองมากครับ ขอบคุณสำหรับเสียงเพลงและความทรงจำดี ๆ นะครับพี่ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่พีทด้วยครับ”
ขณะที่เพจ Letana Hotel & Restaurant 24 Hrs เผยคลิปวิดีโอการแสดงของ นัท เลอทาน่า และ พีท พีระ ระบุข้อความว่า “ใจหายมากครับกับการจากไปของพี่พีท พีระ พี่พีทเป็นนักร้องรุ่นพี่ที่มากความสามารถ มีเพลงเพราะ ๆ มากมายที่ยังอยู่ในใจพวกเราเสมอ ผมรู้สึกเป็นเกียรติมาก ๆ ที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสยืนร้องเพลงคู่กับพี่บนเวทีของผมเอง พี่พีทเป็นคนน่ารักมาก ทั้งเก่ง ทั้งอบอุ่น และเป็นกันเอง ความทรงจำดี ๆ ในวันนั้นผมยังจำได้เสมอ
วันนี้เลยอยากนำคลิปที่เราเคยร้องเพลงด้วยกันมาแบ่งปัน เพื่อระลึกถึงพี่อีกครั้ง แม้วันนี้พี่จะจากไปแล้ว แต่เสียงเพลงของพี่จะยังอยู่กับพวกเราตลอดไป
ขอบคุณสำหรับเสียงเพลงและความทรงจำดี ๆ ที่พี่ทิ้งไว้ให้พวกเรานะครับ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่พีทด้วยครับ”
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