ย้อนภาพ “พีท พีระ” คืนเวทีคู่ “บอย Peacemaker” คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิต
ย้อนความทรงจำคอนเสิร์ต PEACEMAKER THE RE:PEACE หลัง บอย อนุวัฒน์ และ พีท พีระ กลับมาร้องเพลงร่วมกันในรอบ 23 ปี ก่อนข่าวการเสียชีวิตของพีทในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569
จากข่าวการเสียชีวิตของ พีท พีระ หรือ พีธ พีระ อดีตสมาชิกวง Peacemaker ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ชวนย้อนความทรงจำเมื่อ 6 เดือนก่อน ครั้งที่เจ้าตัวกลับมาขึ้นเวทีร่วมกับ บอย อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี หรือ บอย Peacemaker ในคอนเสิร์ตใหญ่ครบรอบ 23 ปี หลังจากทั้งคู่แยกย้ายไปทำงานเพลงของตัวเองเป็นเวลานาน
คอนเสิร์ต PEACEMAKER THE RE:PEACE CONCERT 2026 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 และ 17 พฤษภาคม 2569 ที่ UOB Live ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ กรุงเทพฯ นับเป็นการกลับมาร้องเพลงร่วมกันบนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 23 ปีของอดีตดูโอเจ้าของเพลงดังอย่าง คิดถึง เหงา ส่วนเกิน และ อย่าคิดเลย
ก่อนหน้านั้น บอยและพีทประกาศจัดคอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2569 หลังกลับมาพบกันและพูดคุยถึงโอกาสทำงานร่วมกันอีกครั้ง โดยมีจั๊ก ชวิน จิตรสมบูรณ์ รับหน้าที่ผู้อำนวยการดนตรี นำบทเพลงที่แฟน ๆ คุ้นเคยมาเรียบเรียงใหม่สำหรับการแสดงครั้งนี้
ตลอดสองรอบการแสดง ทั้งคู่ร่วมร้องเพลงของ Peacemaker ตั้งแต่ คิดถึง เป็นของเธอ อย่าคิดเลย จนกว่าฟ้าจะมีเวลา ฉันมีค่าแค่ไหน ช่างไม่รู้เลย ไม่เคยถาม และ ส่วนเกิน ก่อนแยกแสดงเพลงฮิตจากเส้นทางศิลปินเดี่ยวของแต่ละคน
หนึ่งในช่วงพิเศษของคอนเสิร์ตคือการนำเพลงของทั้งสองคนมาร้องผสมกัน ทั้ง อยู่อย่างเหงาเหงา กับ รักเขาไปก่อนดีไหม และ ระยะสุดท้าย กับ เจ็บกว่าจาก โดยบอยและพีทร้องเพลงของตัวเองพร้อมกันบนเวทีเดียวกัน
คอนเสิร์ตยังมีศิลปินรับเชิญหลายคน ทั้งแพท วงเคลียร์ จ๊ะ นงผณี ป๊อป ปองกูล โอ๊ต ปราโมทย์ และปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ซึ่งมาร่วมร้องเพลง เรื่องบนเตียง กับทั้งคู่
ช่วงท้ายของการแสดง บอยและพีทลงไปร้องเพลงท่ามกลางผู้ชม ก่อนปิดคอนเสิร์ตด้วยบทเพลง สุดท้าย เหงา และ คิดถึง โดยแฟนเพลงร่วมกันร้องตาม ขณะที่บอยถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เมื่อได้รับเสียงตอบรับจากผู้ชมในฮอลล์
การกลับมาครั้งนั้นทำให้แฟนเพลงได้เห็นบอยและพีทแสดงร่วมกันอีกครั้ง หลังจากต่างคนต่างสร้างผลงานของตัวเองมานานหลายปี โดยพีทมีเพลงเดี่ยวที่เป็นที่รู้จักอย่าง ผ่านมาให้แค่จำ ความรักดี ๆ อยู่ที่ไหน คนรักคนที่สอง และ เจ็บกว่าจาก
เมื่อย้อนกลับไปชมภาพคอนเสิร์ตเดือนพฤษภาคม รอยยิ้มของทั้งคู่ เสียงร้องจากบนเวที และภาพแฟนเพลงที่ร่วมร้องเพลงไปด้วยกัน กลายเป็นความทรงจำอีกครั้งหนึ่งของ Peacemaker ก่อนการจากไปของพีท พีระ ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน