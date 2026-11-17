โพสต์สุดท้าย พีท พีระ อดีตสมาชิกวง พีซเมคเกอร์ ก่อนเสียชีวิต
เปิดโพสต์สุดท้าย พีท พีระ นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดัง อดีตสมาชิกวง พีซเมคเกอร์ โปรโมทคอนเสิร์ตใหญ่ โป่ง หินเหล็กไฟ ก่อนเสียชีวิต 1 เดือน
ภายหลังจากที่มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่อาสาป่อเต็กตึ๊ง พบร่าง พีท พีระ นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดัง อดีตสมาชิกวง พีซเมคเกอร์ เสียชีวิตภายในบ้านพัก โดยรายละเอียดสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอให้ทางครอบครัวออกมาชี้แจงอีกครั้งในภายหลัง
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ล่าสุดทีมข่าวได้ลองตรวจสอบบัญชีโซเชียลของ พีท พีระ พบว่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมาในหน้าเพจเฟซบุ๊ก Peet Peera ได้มีการแชร์โปรโมทคอนเสิร์ตใหญ่ของ โป่ง หินเหล็กไฟ ในฐานะที่ พีท พีระ เป็นผู้จัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมา
ขณะที่ในบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวของ พีท พีระ @peet_pilavat ได้รับแท็กคลิปการให้สัมภาษณ์ โดยเนื้อหาในคลิปเป็นการพูดถึงการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของ พี่โป่ง หินเหล็กไฟ ด้วย ซึ่งคลิปดังกล่าวโพสต์ผ่านบัญชีอินสตาแกรม @iamaood เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา
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อ้างอิงจาก : FB Peet Peera, IG @peet_pilavat, @iamaood