ตารางแข่งฟุตบอล 7 สี 2569 รอบ 32 ทีม วันที่ 18-19 พฤศจิกายน เช็กโปรแกรมครบทุกคู่
เปิดโปรแกรมฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2026 รอบ 32 ทีมสุดท้าย แข่งขันวันไหน โรงเรียนใดพบกัน พร้อมช่องทางดูบอลสด
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2026 หรือฟุตบอล 7 สี ประจำปี 2569 เตรียมแข่งขันรอบ 32 ทีมสุดท้าย ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2569 โดยมีโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 32 ทีม แบ่งแข่งขันเป็น 16 คู่ ทีมที่ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย ส่วนทีมที่แพ้จะตกรอบทันที
สำหรับรายชื่อคู่แข่งขัน วันที่ 18 พฤศจิกายน มีผลการแข่งขันรอบก่อนหน้าส่วนใหญ่ครบแล้ว ขณะที่โปรแกรมวันที่ 19 พฤศจิกายน ยังต้องรอผลการแข่งขันรอบ 64 ทีม ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน เพื่อยืนยันชื่อโรงเรียนที่จะพบกัน
ตารางแข่งฟุตบอล 7 สี วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2569
มีการแข่งขัน 8 คู่ ดังนี้
- อัสสัมชัญธนบุรี พบ ร่มไทรวิทยา
- ขัติยะวงษา พบ ทีมที่รอยืนยัน
- อัสสัมชัญ พบ กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
- ภัทรบพิตร พบ กีฬาเทศบาลนครนครปฐม
- อัสสัมชัญศรีราชา พบ ราชวินิตบางเขน
- กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ สวนป่าเขาชะอางค์
- ปทุมคงคา พบ ท่าข้ามพิทยาคม
- วชิราลัย พบ โพธิ์ธาตุประชาสรรค์
ตารางแข่งฟุตบอล 7 สี วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2569
มีการแข่งขันอีก 8 คู่ โดยขณะนี้ยืนยันชื่อคู่แข่งขันได้แล้ว 1 คู่ ได้แก่
- พุทธิรังสีพิบูล พบ ศีขรภูมิพิสัย
อีก 7 คู่ยังรอผลการแข่งขันวันที่ 17 พฤศจิกายน เพื่อสรุปว่าโรงเรียนใดจะได้พบกันในรอบ 32 ทีมสุดท้าย
สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามรายชื่อทีมที่อาจได้แข่งขันในวันที่ 19 พฤศจิกายน สามารถตรวจสอบจากโปรแกรมรอบ 64 ทีม วันที่ 17 พฤศจิกายน ผ่านเว็บไซต์ของช่อง 7HD
ฟุตบอล 7 สี รอบ 32 ทีม แข่งกี่โมง ดูสดที่ไหน?
- วันที่แข่งขัน: 18-19 พฤศจิกายน 2569
- จำนวนคู่แข่งขัน: 16 คู่
- เวลาเริ่มแข่งขัน: วันที่ 18 พฤศจิกายน เริ่มเวลา 08.30 น. โดยเวลาแต่ละคู่รอประกาศยืนยัน
- สนามแข่งขัน: สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ สนามเทพหัสดิน และสนามจินดารักษ์ (สนามสำรอง)
- ถ่ายทอดสดออนไลน์: เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน CH7ON, Facebook Ch7HD Sports, YouTube Ch7HD และ TikTok Ch7HD Sports
สามารถตรวจสอบเวลาแข่งขันแต่ละคู่และรายชื่อโรงเรียนล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ ช่อง 7HD โปรแกรมฟุตบอล 7 สี 2569
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