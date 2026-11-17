ด่วน! พบร่าง พีท พีระ นักร้องชื่อดัง เสียชีวิตภายในบ้านพัก
ด่วน! เจ้าหน้าที่อาสาป่อเต็กตึ๊ง พบร่าง พีท พีระ นักร้อง-นักแต่งเพลงชื่อดัง เจ้าของเพลง ความรักดี ๆ อยู่ที่ไหน เสียชีวิตภายในบ้านพัก
สร้างความตกใจให้กับคนในวงการบันเทิงและแฟนเพลงเป็นอย่างมาก เมื่อมีรายงานล่าสุดว่า เจ้าหน้าที่อาสาป่อเต็กตึ๊ง พบร่าง พีท พีระ นักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดัง เจ้าของเพลงฮิตตลอดกาล ‘ความรักดี ๆ อยู่ที่ไหน’ เสียชีวิตภายในบ้านพัก ครอบครัวเตรียมแถลงรายละเอียดสาเหตุการเสียชีวิตเร็ว ๆ นี้
ประวัติ พีท พีระ นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดัง
พีท พีระ เทศวิศาล เกิด 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 จบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และระดับอุดมศึกษาจาก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พีท พีระ เคยเป็นอดีตสมาชิกวงพีซเมกเกอร์ ร่วมกับ บอย พีซเมกเกอร์ช่วงหนึ่ง และได้แยกกับวงมาในช่วงปี พ.ศ. 2548 เนื่องจากอยากทำเพลงในแนวที่ตนเองถนัด
ในปี พ.ศ. 2549 มีผลงานอัลบั้มในชุด Guess Music The First Confused Album ชื่อเพลง “คนรักคนที่สอง” และ จนในปี พ.ศ. 2550 มีผลงานอัลบั้มเดี่ยวชุดแรก Broken Toy กับสังกัดเกสมิวสิก และต่อมากับอัลบั้มชุด The Rhythm Traveler กับสังกัดโมโนมิวสิก ซึ่งมีเพลง “ผ่านมาให้แค่จำ” ที่ถูกเปิดมากที่สุดในคลื่นวิทยุ เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2556 ปี 2559 มีเพลงชื่อ “ความรักไม่ใช่ทุกสิ่ง”
ปัจจุบัน พีท พีระ สมรสกับ เลม่อน ทัตธวลัญญ์ ประชุมชน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 มีบุตรชาย 1 คนชื่อ ติณห์เทพทัต อัศววชิรวิท ชื่อเล่น น้องชติณ เกิดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ปัจจุบัน พีท พีระ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้จัดการ บริษัท โมโน มิวสิค แต่เขาก็ยังไม่ทิ้งการร้องเพลง แฟนคลับยังคงได้พบเจอและฟังเสียงอันไพเราะของพีทได้ในหลาย ๆ งานที่ผ่านมา
กระทั่งล่าสุดมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่อาสาป่อเต็กตึ๊ง พบร่าง พีท พีระ นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดัง เสียชีวิตภายในบ้านพัก โดยสาเหตุการเสียชีวิตและรายละเอียดต่าง ๆ รอทางครอบครัวแถลงข่าวเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้าทางทีมข่าวจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
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