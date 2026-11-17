ประวัติ “พีท พีระ” นักร้องดัง อดีตสมาชิกวง “พีซเมเกอร์” กับตำนานเพลงฮิตยุค 2000
ประวัติ “พีท พีระ” นักร้องดัง และอดีตสมาชิกวง “พีซเมเกอร์” กับตำนานเพลงฮิตยุค 2000 ก่อนเปลี่ยนบทบาทสู่ผู้บริหารค่ายเพลง
หลังจากที่มีการรายงานจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้รับแจ้งเหตุว่า “พีท พีระ” นักร้องชื่อดังและอดีตสมาชิกวงพีซเมกเกอร์ เสียชีวิตในบ้านพัก จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งสร้างความตกใจต่อแฟนคลับเป็นจำนวนมาก ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด และรอความคืบหน้าต่อไป
สำหรับเส้นทางชีวิตของ “พีท พีระ” เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งนี้ ในช่วงปี พ.ศ. 2563 “พีท พีระ” ได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่เป็น “พีราวัชร์ อัศววชิรวิท”
ในเส้นทางสายดนตรี พีทโด่งดังจากการเป็นสมาชิกวงดูโอ้พีซเมกเกอร์ ร่วมกับ อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี ภายใต้สังกัดกรีนบีนส์ โดยเริ่มเป็นที่รู้จักจากโปรเจกต์พิเศษชื่อว่า กรีนไลท์โปรเจ็กต์ ก่อนจะคลอดสตูดิโออัลบั้มออกมาถึง 3 ชุด สร้างปรากฏการณ์เพลงฮิตมากมาย อาทิ “เหงา” , “ไม่เคยถาม” และ “จนกว่าฟ้าจะมีเวลา” ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ทั้งคู่ได้ตัดสินใจแยกวงกัน เนื่องจากอยากทำเพลงในแนวที่ตนเองถนัด
หลังจากนั้น พีทได้เดินหน้าทำงานเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยว โดยในปี พ.ศ. 2549 ได้มีผลงานชื่อ “คนรักคนที่สอง” ในอัลบั้ม Guess Music The First Confused Album ก่อนที่จะปล่อยอัลบั้มเดี่ยวชุดแรก Broken Toy ภายใต้สังกัดเกสมิวสิก ในปี พ.ศ. 2550
ต่อมาได้ย้ายมาร่วมงานกับสังกัดโมโนมิวสิก พร้อมปล่อยอัลบั้ม The Rhythm Traveler ซึ่งมีเพลง “ผ่านมาให้แค่จำ” ที่ถูกเปิดมากที่สุดในคลื่นวิทยุ เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2556 จากนั้นในปี 2559 เขายังมีเพลงชื่อ “ความรักไม่ใช่ทุกสิ่ง” ก่อนที่ต่อมาจะก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการ บริษัท โมโน มิวสิค จำกัด
ด้านชีวิตครอบครัว พีทได้สมรสกับ เลม่อน ทัตธวลัญญ์ ประชุมชน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ทั้งคู่มีทายาทร่วมกัน 1 คน คือ น้องชติณ เด็กชายติณห์เทพทัต อัศววชิรวิท ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
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