อ.สกล ตอบดราม่า ‘เต วรากร’ ยกมือไหว้ ยันไม่โกรธ เชื่อโค้ชสร้างเด็ก ฟ้าดินลงโทษแล้ว
อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ เปิดใจดราม่าหลังวิจารณ์ ‘เต วรากร’ ยกมือไหว้เหมือนไม่เต็มใจ ยืนยันไม่โกรธเคือง เชื่อฟ้าดินลงโทษแล้ว ฝากข้อคิดโค้ชคือผู้สร้างเด็ก
ในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน รายการแชมป์กีฬา 7 HD แชมเปี้ยน คัพ ซึ่งมีประเด็นที่แฟนบอลทั่วประเทศจับตามองมากที่สุด หลังเกมที่ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล โคจรมาพบและเอาชนะอดีตต้นสังกัดอย่าง โรงเรียนหมอนทองวิทยา ไป 5-1 ล่าสุด อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล เผยถึงเบื้องลึก สภาพจิตใจ และกรณีดราม่าที่มีภาพของแข้งดาวรุ่ง เต วรากร ถูกวิจารณ์หลังยกมือไหว้ตนแบบส่ง ๆ
เมื่อถูกถามถึงความพร้อมและความกดดันก่อนลงแข่งขัน อาจารย์สกลระบุว่า ความเครียดได้จบไปตั้งแต่แมตช์ที่แล้ว ตอนนั้นมีหลายองค์ประกอบทำให้รู้สึกเกร็ง โดยเฉพาะการมีคนเดินตามหลังค่อนข้างเยอะจนทำให้อึดอัด แต่ปัจจุบันสามารถปล่อยวาง สบาย ๆ และเชื่อมั่นว่าเกมในสนามสามารถแก้ไขได้
อาจารย์สกลเผยว่าไม่ได้ดูแคลนคู่ต่อสู้ แต่ตลอด 4 นัดที่ผ่านมา รูปแบบการเล่นของทีมยังไม่เปลี่ยนแปลง และสามารถทำสกอร์ได้ไม่ต่ำกว่า 5 ประตูมาโดยตลอด หากคู่แข่งผิดพลาดในช่วง 5 นาทีแรก ประตูก็จะไหลลามไปถึง 6-7 ลูก เนื่องจากเด็กชุดนี้จะไม่หยุดทำประตู เพราะทุกประตูคือความภาคภูมิใจของกองเชียร์
ในส่วนการแก้เกม ได้ศึกษาธรรมชาติของคู่แข่ง เช่น หากคู่แข่งเล่นช้าหรือมีทักษะเบสิกดี จะเลือกจัดชุดนักเตะลงไปรับมือ ซึ่งทีมพุทธิรังสีพิบูลมีขุมกำลังที่เล่นได้ถึง 2-3 ชุด เมื่อเห็นคู่ต่อสู้เพลี่ยงพล้ำ ทีมไม่ได้ซ้ำเติม แต่จำเป็นต้องยิงเพิ่มเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นทีมที่อาจจะเปลี่ยนตัวได้ครบทั้ง 15 คนตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันอนุญาต เพื่อให้โอกาสเด็กทุกคน รวมถึงตัวสำรองได้สัมผัสเกม แม้จะลงไปเพียง 1-2 นาที เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่ครอบครัวที่ชมอยู่ทางบ้าน
ส่วนประเด็นดราม่าร้อนที่มีภาพของ เต วรากร เข้ามาไหว้แต่ถูกวิจารณ์ว่าเหมือนไม่เต็มใจ อาจารย์สกลเปิดใจว่า “ผมมองเขาเหมือนก้อนหิน ก้อนดินก้อนหนึ่งที่อยู่ต่อหน้าเรา เราคงไม่ไปยิ้มให้กับอะไรบางสิ่งบางอย่าง… เราเป็นโค้ช เราเป็นครูมา ฉะนั้นลูกศิษย์ของเราต้องมีมารยาท ต้องรู้จักสัมมาคารวะ ต้องรู้จักที่ต่ำที่สูง”
อาจารย์สกลกล่าวต่อว่า เชื่อว่าธรรมชาติได้ลงโทษแล้วและเชื่อว่าอีกฝ่ายคงนอนไม่หลับและต้องคิดไปอีกนาน ตนไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองใด ๆ แต่มีหลักคิดว่าอะไรก็ตามที่ออกจากร่างกายไปแล้วจะไม่เก็บนำกลับมาใช้อีกอย่างแน่นอน เปรียบเหมือนกระดาษทิชชู่ที่ใช้เสร็จแล้วอยู่ในกองขยะก็ให้มันอยู่ตรงนั้นต่อไป
ส่วนจังหวะที่หมอนทองวิทยาทำประตูนำไปก่อน 1-0 แล้วมีกระแสว่านักเตะวิ่งมาดีใจใส่หน้านั้น อ.สกล อธิบายว่า ตนเชื่อว่าเป้าหมายของเด็กที่เคยสอนมาคงอยากแสดงออกให้สะใจว่า “ไม่มีเรา เขาก็อยู่ได้” ซึ่งตนก็ไม่ได้ว่าอะไร พร้อมหยิบยกวลีของแม่รัตนามาเปรียบเปรยว่า “ฟ้าดินลงโทษแล้ว”
ประเด็น โค้ชสร้างเด็ก หรือ เด็กสร้างโค้ช นั้น อาจารย์สกลอธิบายว่า วันนี้ไม่ใช่แค่พุทธิรังสีหรือหมอนทอง แต่คนทั่วประเทศเปลี่ยนความคิดและได้เห็นข้อพิสูจน์แล้ว ยืนยันว่า “โค้ชที่ดีต้องสร้างเด็กให้ส่งต่อสู่อนาคตให้ได้” ไม่เว้นแม้กระทั่งกีฬาประเภทบุคคลที่ยังต้องว่าจ้างโค้ชมาฝึกสอนเป็นกรณีพิเศษ
ส่วนใครที่มองว่าเด็กสร้างโค้ช นั่นอาจไม่ใช่เรื่องของกีฬา แต่อาจเป็นนายแบบหรือดาราภาพยนตร์ที่สร้างรายได้ให้ผู้จัดการทีม แต่สำหรับนักกีฬาโค้ชมีหน้าที่สร้างเด็กเพื่อสร้างงานให้กับตนเองและวงการ
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