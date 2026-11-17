ลุงโยธิน หอบกำเริบ หมอสั่งงดบุหรี่-เครื่องดื่มชูกำลัง เฝ้าระวังโรคถุงลมโป่งพอง
อัปเดตอาการ ลุงโยธิน อดีตนักแสดงอาวุโส หลังหอบกำเริบ หมอสั่งงดบุหรี่-เครื่องดื่มชูกำลัง เฝ้าระวังโรคถุงลมโป่งพอง
วันที่ 17 พ.ย. 69 เพจเฟซบุ๊ก ฟ้าให้ ทีวี โพสต์อัปเดตอาการป่วยของ ลุงโยธิน หลังถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลจากอาการหอบกำเริบ ซึ่งเป็นโรคประจำตัวของลุงอยู่แล้ว โดยทางทีมแพทย์ได้พ่นยาบรรเทออาการเบื้องต้น ทำให้อาการหอบของลุงโยธินดีขึ้นตามลำดับ แต่ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องโรคถุงลมโป่งพอง จากพฤติกรรมการสูบบุหรี่จัดในอดีตที่ผ่านมา เบื้องต้นแพทย์สั่งงดบุหรี่และเครื่องดื่มชูกำลัง
“อัปเดตอาการ ลุงโยธิน มาพบพันธ์ หลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ผอ.ฟ้า ขอให้นอนพักรักษาตัว เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียด
ผอ.ฟ้า พรทิพา สุพัฒนุกูล เปิดเผยความคืบหน้าอาการของคุณลุงโยธิน หลังมีอาการหอบเหนื่อยจนต้องพาส่งโรงพยาบาล โดยแพทย์ได้ให้ยาพ่นบรรเทาอาการเบื้องต้น ขณะนี้อาการหอบดีขึ้นแล้ว และยังไม่พบภาวะฉุกเฉินที่เป็นอันตรายถึงชีวิตในขณะตรวจ
จากประวัติคุณลุงเคยสูบบุหรี่จัดถึงวันละ 2 ซอง แม้ปัจจุบันจะเลิกสูบบุหรี่ได้กว่า 1 เดือนแล้ว แต่แพทย์ยังต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโรคถุงลมโป่งพอง รวมถึงโรคประจำตัวอื่น ๆ
นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเป็นประจำ ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานของหัวใจและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว แพทย์จึงแนะนำให้งดเครื่องดื่มชูกำลังและงดสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด
ผอ.ฟ้า จึงขอให้คุณลุงโยธินพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด ตรวจระบบทางเดินหายใจและสุขภาพโดยรวมอย่างละเอียด ก่อนวางแผนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
ล่าสุดคุณลุงอาการดีขึ้น สามารถรับประทานอาหารเช้าและอาหารกลางวันได้เรียบร้อยแล้ว โดยแพทย์ขอเฝ้าสังเกตอาการต่ออีก 1 วัน หากไม่มีอาการผิดปกติเพิ่มเติม อาจพิจารณาอนุญาตให้กลับบ้านได้”
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อ้างอิงจาก : FB ฟ้าให้ ทีวี