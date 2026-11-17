โอนวันนี้ เงินเยียวยาน้ำท่วม 2569 เพิ่มอีก 26,813 ครัวเรือน เช็ก 17 จังหวัดและ กทม.
วันนี้ (17 พ.ย. 69) เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝน ปี 2569 ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่ง ปภ. ได้ส่งข้อมูลผู้ประสบภัยที่ผ่านการรับรองให้แก่ธนาคารออมสิน เพื่อทยอยโอนเงินช่วยเหลือประชาชนแล้ว จำนวน 1,804,004 ครัวเรือน เป็นเงินทั้งสิ้น 13,218.533 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ 56 จังหวัด และวันนี้จะมีการโอนเพิ่มอีก 26,813 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 168.677 ล้านบาท
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ตามที่ ปภ. ได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จไปแล้ว จำนวน 1,804,004 ครัวเรือน เป็นเงินทั้งสิ้น 13,218.533 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ 56 จังหวัด ซึ่งวันนี้ 17 พฤศจิกายน 2569 จะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติม จำนวน 26,813 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 168,677,000 บาท ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
โดยแยกเป็นครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือ 9,000 บาท จำนวน 8,653 ครัวเรือน และเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท จำนวน 18,160 ครัวเรือน โดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคาร (พร้อมเพย์) ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
เปิดพื้นที่รับเงินเยียวยาน้ำท่วม 2569 โอนเข้าบัญชี 17 พ.ย. 69
ครอบคลุม 17 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดังนี้
- ลพบุรี
- สระบุรี
- ชลบุรี
- ระยอง
- จันทบุรี
- ฉะเชิงเทรา
- ปราจีนบุรี
- นครนายก
- สระแก้ว
- กำแพงเพชร
- ราชบุรี
- กาญจนบุรี
- สุพรรณบุรี
- สมุทรสาคร
- พังงา
- ระนอง
- นครพนม
- กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ จากกรอบวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติทั้งสิ้น 16,100.532 ล้านบาท ปัจจุบันมีการโอนเงินช่วยเหลือสำเร็จแล้ว จำนวน 1,804,004 ครัวเรือน เป็นเงิน 13,218.533 ล้านบาท โดยประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการรับเงินเยียวยาได้ที่เว็บไซต์ relief.disaster.go.th และแอปพลิเคชันทางรัฐ
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