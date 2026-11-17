ผลบอล 7HD วันนี้ 17 พ.ย. พุทธิรังสีพิบูล ถล่ม สวนกุหลาบ นนทบุรี 6-2 อ.สกล พาทีมลิ่ว 32 ทีม
แตงโม ยูไนเต็ด เดินหน้าหลังเขี่ยหมอนทองวิทยารองแชมป์เก่า เตรียมลุยรอบ 32 ทีม วันที่ 18–19 พ.ย.
พุทธิรังสีพิบูล ของ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ยังโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่อง ไล่ถล่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 6-2 ผ่านเข้าสู่รอบ 32 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2026 ได้สำเร็จ
การแข่งขันรอบ 64 ทีมสุดท้าย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล หรือ แตงโม ยูไนเต็ด จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้การคุมทีมของ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ลงสนามพบกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ผลปรากฏว่า พุทธิรังสีพิบูลยังรักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นฝ่ายเอาชนะไปด้วยสกอร์ขาดลอย 6-2 คว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ 32 ทีมสุดท้าย พร้อมเดินหน้าลุ้นแชมป์ฟุตบอลนักเรียน 7HD ต่อไป
ก่อนหน้านี้ ทีมของ อ.สกล เพิ่งสร้างผลงานโดดเด่นด้วยการเอาชนะโรงเรียนหมอนทองวิทยา รองแชมป์เก่า 5-1 ในรอบ 128 ทีม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเป็นการพบกับอดีตทีมเก่าที่เจ้าตัวเคยพาเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี 2568
เมื่อรวมผลการแข่งขัน 2 นัดล่าสุด พุทธิรังสีพิบูลยิงได้ถึง 11 ประตู และเสียเพียง 3 ประตู โดยยังคงเดินหน้าผ่านรอบน็อกเอาต์ด้วยชัยชนะที่มีผลต่างประตูอย่างน้อย 4 ลูกติดต่อกัน
ขณะเดียวกัน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ผ่านเข้าสู่รอบ 32 ทีมได้เช่นกัน หลังเสมอโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา 2-2 ในเวลาปกติ ก่อนเอาชนะการดวลจุดโทษ 3-2
สำหรับฟุตบอล 7HD 2026 รอบ 32 ทีมสุดท้าย มีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 18–19 พฤศจิกายน 2569 โดยมีการปรับเวลาแข่งขันจากเดิมครึ่งละ 15 นาที เป็น ครึ่งละ 25 นาที ทำให้แต่ละทีมต้องเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและวางแผนการเล่นสำหรับเกมที่ยาวขึ้น
แฟนบอลสามารถติดตามโปรแกรมรอบ 32 ทีม ผลการแข่งขัน และการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางของ Ch7HD และ YouTube Ch7HD
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ข้อมูลอ้างอิง : MGR Online