สิ้นทวด 106 ปี “ฟรีแมน จอห์นสัน” ทหารผ่านศึกผู้รอดชีวิต สงครามโลกครั้งที่ 2
อาลัย ‘ฟรีแมน จอห์นสัน’ ทหารผ่านศึกผู้รอดชีวิตจากเหตุเพิร์ลฮาร์เบอร์ที่อายุยืนที่สุด เสียชีวิตในวัย 106 ปี เผยประสบการณ์รอดชีวิตจากใต้ท้องเรือ
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า “ฟรีแมน จอห์นสัน” (Freeman Johnson) ทหารผ่านศึกผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ (Pearl Harbor) ที่มีอายุยืนยาวที่สุด เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ที่บ้านพักของเขาในเมืองเซนเตอร์วิลล์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สิริอายุรวม 106 ปี
ขณะที่ ไดแอน จอห์นสัน ลูกสาววัย 72 ปี เปิดเผยถึงการจากไปของคุณพ่อว่า วันขอบคุณพระเจ้าปีนี้คงเป็นช่วงเวลาที่หนักหนาสำหรับครอบครัว แต่เชื่อว่าตอนนี้คุณพ่อคงได้ไปอยู่บนสวรรค์กับเพื่อน ๆ ครอบครัว และคุณแม่ของตนแล้ว
หลังการเสียชีวิตของ ฟรีแมน จอห์นสัน ทำให้จำนวนผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ดังกล่าวเหลือเพียงราว 12 คนเท่านั้น ก่อนหน้านี้ ไอรา “ไอค์” ชาบ (Ira “Ike” Schab) ทหารผ่านศึกอีกรายเสียชีวิตไปเมื่อเดือนธันวาคม 2568 ในวัย 105 ปี
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2484 จอห์นสันคือหนึ่งในทหารกว่า 87,000 นายที่ประจำการอยู่บนเกาะโออาฮู ในวินาทีที่กองทัพญี่ปุ่นบุกโจมตีแบบสายฟ้าแลบ เขาไม่ได้เห็นหรือได้ยินเสียงการสู้รบใด ๆ เนื่องจากรับหน้าที่เป็นพนักงานดับเพลิงประจำเรือ และกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ใต้ท้องเรือ USS St. Louis
“ตอนที่ข้างบนเขากำลังวุ่นวายกัน ผมทำงานอยู่ข้างในหม้อไอน้ำ มองไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่น้อย” จอห์นสันเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2569″
เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเพื่อนทหารกำลังยิงปืนต่อสู้อากาศยานจนสอยเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดร่วงไป กว่าจะได้ขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือ เรือลาดตระเวนเบา USS St. Louis ก็สามารถหลบหลีกเรือดำน้ำขนาดเล็กและหนีออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกได้อย่างปลอดภัยแล้ว
“ตอนนั้นเราออกทะเลมาไกลมาก ไม่เห็นแผ่นดินเลย เห็นแต่น้ำ ผมมันก็แค่กะลาสีเรือ ไม่ใช่นายทหาร ถ้าเขาคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ เขาก็จะไม่บอกอะไรเราเลย”
แม้เขาจะไม่ได้เห็นเหตุการณ์โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ด้วยตาตัวเอง ซึ่งเหตุการณ์นั้นคร่าชีวิตชาวอเมริกันไปกว่า 2,400 คนและดึงสหรัฐฯ เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างเต็มตัว แต่จอห์นสันได้เป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ อีกมากมาย
เขาเป็นหนึ่งในทีมงานที่ร่วมปล่อยเรือรบ USS Iowa และจำได้ดีถึงภารกิจในเดือนพฤศจิกายน 2486 ต้องเตรียมเรือเพื่อเป็นพาหนะรับส่งประธานาธิบดี แฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ ไปร่วมการประชุมเตหะราน (Tehran Conference) กับวินสตัน เชอร์ชิล และโจเซฟ สตาลิน
ตอนนั้นเรือต้องถูกดัดแปลงให้มีลิฟต์ 2 ตัวและอ่างอาบน้ำ รวมถึงต้องขนอาวุธและน้ำมันส่วนใหญ่ออกเพื่อลดน้ำหนักเรือให้แล่นผ่านแม่น้ำโปโตแมคไปรับประธานาธิบดีได้ ก่อนจะขนเสบียงและอาวุธกลับขึ้นเรืออีกครั้งเมื่อออกสู่ทะเล
เขายังอยู่ในเหตุการณ์สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย โดยในวันที่ 2 กันยายน 2488 จอห์นสันอยู่บนเสากระโดงเรือ USS Iowa และเฝ้ามองพิธีลงนามยอมจำนนของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นบนเรือ USS Missouri ซึ่งอยู่ห่างออกไปราว 1 ไมล์ในอ่าวโตเกียว
“ผมเห็นเรือพาหน่วยนาวิกโยธินคุ้มกันทหารญี่ปุ่นขึ้นมาบนเรือและนั่งล้อมโต๊ะกัน ทุกอย่างมันจบลงแล้ว สงครามสิ้นสุดลงแล้ว พวกเราหลายคนรวมตัวกันและพูดว่า กลับบ้านกันเถอะ”
แม้คนทั่วโลกจะให้ความสำคัญกับวีรกรรมที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ แต่สำหรับชายชรามาดขรึมผู้มีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ผู้นี้ กลับไม่ได้มองว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดชีวิตของเขา
สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับจอห์นสันคือการได้แต่งงานกับภรรยาผู้ล่วงลับและมีลูกสาวด้วยกัน 3 คน หลังจบสงครามเขาทำงานในโรงกลึงชิ้นส่วน เปิดร้านสะดวกซื้อ และทำงานสุดท้ายคือการขับรถส่งอาหารให้ผู้สูงอายุ ซึ่งเขาเกษียณอายุจากการทำงานนี้ในวัย 90 ปี
“เหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์มันก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้น ผมไม่รู้จะอธิบายมันเป็นอย่างอื่นได้อย่างไร” จอห์นสันกล่าวทิ้งท้ายถึงความทรงจำในอดีต
ข้อมูลจาก : nypost
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