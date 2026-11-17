แฮกเกอร์เจาะระบบ Optimizely ฝังมัลแวร์ล้วงข้อมูลลูกค้า กระทบหลายเว็บไซต์ทั่วโลก
แฮกเกอร์เจาะระบบแพลตฟอร์ม Optimizely ฝังมัลแวร์ล้วงข้อมูลลูกค้า บัตรเครดิต-เงินคริปโทฯ กระทบหลายเว็บไซต์ทั่วโลก
เว็บไซต์ข่าวเทคโนโลยี Gizmodo อ้างอิงรายงานจาก Report URI เปิดเผยว่า มีการลักลอบฝังชุดคำสั่งอันตรายเข้ามา “ผ่านแพลตฟอร์มทดลองเว็บของ Optimizely (Optimizely Web experimentation platform)” ซึ่งเป็นระบบทดสอบการตลาดแบบ A-B ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขณะเดียวกัน Mallory บริษัทวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้ตรวจพบแพลตฟอร์มโฆษณาอื่น ๆ ที่ตกเป็นช่องทางปล่อยสคริปต์อันตรายในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
กลวิธีดังกล่าวช่วยให้อาชญากรไซเบอร์สามารถโจมตีฐานลูกค้าขององค์กรชั้นนำระดับโลกได้ โดยไม่ต้องเจาะระบบหรือแก้ไขโค้ดจริงของแพลตฟอร์มเป้าหมาย สำหรับองค์กรที่ได้รับผลกระทบตามข้อมูลของ Report URI ได้แก่ Peacock, SalesForce, IKEA, Fox News, NPR, the ASPCA และ Invisalign
สคริปต์อันตรายตัวนี้ถูกออกแบบมาให้ทำงานหลายรูปแบบ ทั้งการสับเปลี่ยนที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโทเคอร์เรนซีของผู้โจมตีเข้าไปแทนที่บัญชีปลายทางของลูกค้า แอบดักขโมยข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตเมื่อมีการพิมพ์ลงในช่องข้อมูลที่ติดมัลแวร์ ไปจนถึงการบันทึกภาพหน้าจอ นอกจากนี้ Report URI ยังระบุด้วยว่า หากใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ มัลแวร์จะพยายามติดตั้งชุดเครื่องมือเจาะระบบ (exploit kits) ลงในอุปกรณ์
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่ถือเป็นการโจรกรรมครั้งประวัติศาสตร์เมื่อเทียบกับคดีขโมยคริปโทฯ ของ Binance ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา โดย Report URI ระบุว่า “ณ เวลา 19:25 UTC ของวันที่ 16 พฤศจิกายน กระเป๋าเงินของผู้โจมตีได้รับเงินไปประมาณ 7,040 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเวลาประมาณ 9 ชั่วโมงของวันที่ 16” ดังนั้น ในระยะนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงอาจสร้างความปวดหัวให้กับผู้ดูแลระบบ มากกว่าจะเป็นการปล้นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาล
ด้าน วิกตอเรีย จอห์นสัน โฆษกของ Optimizely ได้ออกมาชี้แจงผ่านสื่อว่า ทางบริษัท “ตรวจพบเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยซึ่งมีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตอาศัยช่องโหว่ในขั้นตอนการสมัครบัญชี Experimentation” พร้อมยืนยันว่าได้ส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดแล้ว
แถลงการณ์ดังกล่าวยังยืนยันว่า มีบุคคลนิรนามได้ลักลอบเพิ่ม “JavaScript อันตรายลงในโปรเจกต์ของลูกค้าบางราย” จริง แต่ทาง Optimizely ได้ “บล็อกการเข้าถึงเส้นทางที่มีช่องโหว่ดังกล่าวและติดตั้งตัวแก้ไขแล้ว” เพื่อระงับเหตุการณ์ทันที
ที่มา: Gizmodo
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