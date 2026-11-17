พ่อ ‘แอร์มีนา’ ดีใจ ศาลออสเตรเลียยุติคดี เชื่อลูกบริสุทธิ์ รอวันปล่อยตัวกลับบ้าน
พ่อ ‘แอร์มีนา’ เปิดใจหลังศาลออสเตรเลียถอนฟ้องทุกข้อกล่าวหา เผยเลี้ยงตั้งแต่เล็ก มั่นใจลูกสาวบริสุทธิ์-ไม่เคยทำเรื่องผิดกฎหมาย รอข้อมูลจากทางการปล่อยตัวกลับเมื่อใด
จากกรณีที่พนักงานอัยการประเทศออสเตรเลียได้มีคำสั่งถอนฟ้องทุกข้อกล่าวหาต่อ แอร์มีนา อดีตแอร์โฮสเตสสาวไทย ชาวจังหวัดพะเยา ก่อนหน้านี้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียจับกุมตัวเมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา พร้อมของกลางเฮโรอีนที่ซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าลายช้าง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ที่ศาลแขวงเมลเบิร์น ศาลมีคำสั่งเพิกถอนข้อกล่าวหาทั้งคดีนำเข้าและครอบครองยาเสพติดควบคุมในปริมาณเพื่อการค้าส่งผลให้คดีความยุติลงทันที
หลังมีการลงพื้นที่ไปยังบ้านพักของแอร์มีนา ที่ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พบว่าบริเวณบ้านปิดเงียบ แต่มีรถยนต์จอดอยู่ จากการสอบถามเพื่อนบ้าน ทราบข้อมูลว่า คุณพ่อของแอร์มีนาได้ออกไปทำงานที่ทุ่งนา ก่อนจะเปิดใจทันทีที่ทราบข่าวเรื่องอัยการถอนฟ้องลูกสาวในทุกข้อกล่าวหา ตนรู้สึกดีใจและโล่งใจเป็นอย่างมาก
คุณพ่อยืนยันว่า ตนเป็นคนเลี้ยงดูลูกคนนี้มาตั้งแต่เล็กจนโต รู้และเห็นถึงความประพฤติของลูกสาวมาโดยตลอดจึงปักใจเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าลูกสาวไม่เคยทำเรื่องผิดกฎหมายแน่นอน
สำหรับประเด็นที่ว่าลูกสาวจะได้รับการปล่อยตัวเมื่อไหร่และอย่างไรนั้น ทางคุณพ่อระบุว่า ยังคงต้องรอการยืนยันข้อมูลอย่างเป็นทางการก่อนว่าจะได้รับการปล่อยตัวกลับมาเมื่อใด
ทั้งนี้ กระบวนการปล่อยตัวและสถานะการควบคุมตัวหลังศาลสั่งยุติคดี ยังคงต้องรอการยืนยันรายละเอียดอย่างเป็นทางการต่อไป
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