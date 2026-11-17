ชื่นชม! น้องร็อคกี้ ลูกสาว แด๊ก บิ๊กแอส โชว์สเต็ปตีกลองสุดเทพ ในคอนเสิร์ตใหญ่ BIG ASS
ชื่นชม! น้องร็อคกี้ ลูกสาว แด๊ก บิ๊กแอส โชว์สเต็ปตีกลองสุดเทพ ในคอนเสิร์ตใหญ่ BIG ASS สมฐานะทายาทอดีตร้องนำวงร็อคระดับตำนาน
กลายเป็นโมเมนต์สุดประทับใจที่ทำเอาแฟนเพลงยิ้มตามกันทั้งฮอลล์ สำหรับงานคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ “ไทยประกันชีวิต Presents BIG ASS คอนเสิร์ตใหญ่ ก่อนตาย” ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2569 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้เป็นการกลับมารวมตัวขึ้นเวทีเดียวกันอีกครั้งในรอบหลายปีของ แด๊ก เอกรัตน์ วงศ์ฉลาด หรือ แด๊ก บิ๊กแอส กับเพื่อนสมาชิกในวง สร้างความตื่นเต้นให้แฟนเพลงร็อกยุค 90s ได้หายคิดถึง
แต่ไฮไลต์ที่ขโมยหัวใจคนดูไปเต็ม ๆ กลับเป็นวินาทีเซอร์ไพรส์กลางเวที เมื่้อ แด๊ก บิ๊กแอส เปิดตัวลูกสาวคนเก่ง น้องร็อคกี้ ขึ้นมาโชว์ฝีไม้ลายมือการตีกลองชุดขั้นเทพกลางคอนเสิร์ต ในขณะที่คุณพ่อรับหน้าที่เป็นคนร้องเพลง งานนี้แม้จะเป็นการแจมร่วมกันเพียงแค่เพลงเดียว แต่ลีลาการหวดกลองและจังหวะการตีที่แน่นเปรี๊ยะไม่มีหลุด ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าดีกรีความมันส์ระดับร็อกเกอร์ถูกถ่ายทอดทางสายเลือดมาแบบเต็ม ๆ เรียกรอยยิ้มให้กับแฟนเพลงทั้งฮอลล์ได้อย่างสนั่นหวั่นไหว
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อ้างอิงจาก : IG irongrill2018, rocky_rk_113, daxrockrider, FB Dararat Chuyyat