สุดเศร้า! “น้ำ พัชรพร” โพสต์ซึ้งอาลัยคุณพ่อ จากไปอย่างสงบ แฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจ
สุดเศร้า! “น้ำ พัชรพร” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020 โพสต์ซึ้งอาลัยคุณพ่อ จากไปอย่างสงบ แฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจ
แฟนคลับและคนในวงการบันเทิงต่างร่วมส่งกำลังใจอย่างล้นหลาม เมื่อนางงามสาวฝีปากกล้า “น้ำ พัชรพร จันทรประดิษฐ์” เจ้าของมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020 ต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิต หลังคุณพ่ออันเป็นที่รักจากไปอย่างไม่มีวันกลับ
ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยภาพบรรยากาศขณะเดินทางไปร่วมพิธีสวดอภิธรรมและไว้อาลัย ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวและญาติมิตร
ภายในโพสต์ดังกล่าว น้ำ พัชรพร ได้โพสต์ภาพที่ยืนถ่ายรูปคู่กับกรอบรูปหน้าศพด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความคิดถึง พร้อมกับภาพถ่ายหมู่ร่วมกับคนในครอบครัวที่ศาลาตั้งบำเพ็ญกุศล โดยระบุข้อความสั้นๆ เพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายว่า “ความทรงจำครั้งสุดท้ายกับพ่อ #น้ำพัชรพร”
ทันทีที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาแฟนคลับ พี่น้องในวงการนางงาม รวมถึงเพื่อนพ้องคนสนิท ต่างพากันเข้ามากดแสดงความรู้สึก และคอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจ พร้อมส่งกำลังใจให้สาวน้ำและครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปให้ได้
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