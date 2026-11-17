หามส่ง ICU ด่วน! แต๊งค์ พงศกร หัวใจวาย หลังออกกำลังกาย ล่าสุดปลอดภัยแล้ว
หามส่ง ICU ด่วน! แต๊งค์ พงศกร หัวใจวาย หลังออกกำลังกายเสร็จ เล่าย้อนอาการก่อนถึงมือหมอ ล่าสุดปลอดภัยแล้ว ลั่น ชีวิตหลังจากนี้จะเปลี่ยนไป
ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงอย่างหนัก เมื่ออดีตนักแสดงดัง แต๊งค์ พงศกร ออกมาเปิดเผยภาพขณะเข้ารับการรักษาในห้อง ICU พร้อมแจ้งข่าวอาการ “หัวใจวาย” ที่เกิดขึ้นแบบฉับพลัน หลังจากที่เขาเพิ่งออกกำลังกายเสร็จ หลังจากถึงมือหมอแล้วพบว่า “เส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจตัน 100%” ก่อนที่ทีมแพทย์จะทำการสวนหัวใจฉุกเฉิน ทำให้อาการเริ่มดีขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้ว
“เมื่อวานผมหัวใจวายครับ
เพิ่งไปออกกำลังเสร็จ อยู่ ๆ ก็ปวดหน้าอกเหมือนมีคนชกที่หัวใจ พอล้มลงนอนราบ ยิ่งรู้สึกเหมือนมีคนมาเหยียบหน้าอก มือเท้าชาเกร็งหงิกไปหมด โชคดีที่ภรรยาอยู่ด้วย และที่สโมสรที่ไปออกกำลังก็มีทีมพยาบาลและรถฉุกเฉิน ก็เลยโดนหามไปส่ง รพ. เมดพาร์ค ได้ใน 10 นาที
ถึงมือหมอก็ยังไม่ปลอดภัย หมอบอกต้องแข่งกับเวลานะ เส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจตัน 100% แล้ว กล้ามเนื้อหัวใจกำลังจะตุย
เมื่อวานก็เลยได้สวนหัวใจฉุกเฉิน ใส่ขดลวด ทำบอลลูน สองเส้นแบบงง ๆ
นี่คือสัญญาณเตือน หรือ โอกาสที่สอง ที่เราได้รับ อันนี้ไม่รู้ แต่หลังจากนี้ชีวิตจะเปลี่ยนไป ต้องกินยาตลอดชีวิต ต้องดูแลสุขภาพ ดูแลอาหาร ไขมัน ออกกำลัง แบบ no excuses….
ตอนนี้ปลอดภัยแล้วในระดับนึงครับ อยู่ icu อีกสองคืน
ใด ๆ คือหมอเก่งมากนะ สวนหัวใจทะลวงลิ่มเลือดแบบแม่นเป๊ะ 3 นาทีโล่งเลย ใครอยากทราบ หลังไมค์มาขอชื่อหมอได้ครับ
รอดมาได้ครั้งนี้ ขอบคุณที่สุดคือภรรยา @ployphwr ที่อยู่ข้าง ๆ เสมอ คุณหมอหัวใจที่ @medpark.thailand ทีมพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เมดพาร์คทุกคน ทีมพยาบาลและรถฉุกเฉินที่ RBSC Polo Club
และสุดท้ายขอขอบคุณทุก ๆ คนที่เป็นห่วงนะครับ 19 พ.ย. นี้ บูธหมูก้อนทอด ยังขายปกตินะครับ จ่ายตังค่าที่ไปแล้ว 555 ผมไม่ได้ไป แต่มีน้อง ๆ ทีมงานรอต้อนรับนะครับ ไปอุดหนุนกันเยอะ ๆ นะ”
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อ้างอิงจาก : IG thankpm