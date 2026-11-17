คมนาคม จ่อถกเอเจนซี่ ยอมรับกฎหมายไทย ให้ทันช่วงปีใหม่ หลังตั๋วบินเชียงใหม่แพง
คมนาคม จ่อถกเอเจนซี่ ยอมรับกฎหมายไทย ให้ทันช่วงปีใหม่ หลังตั๋วบินเชียงใหม่แพงทะลุ 3 หมื่นบาท เหตุควาามต้องการสูง-เที่ยวบินเต็ม
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงประเด็นดราม่าตั๋วเครื่องบินที่มีราคาพุ่งสูงขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทงว่า ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้จัดการประชุมร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมสายการบินประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีตั๋วโดยสารไป-กลับจังหวัดเชียงใหม่ มีราคาสูงทะลุ 28,000-30,000 บาท
จากการตรวจสอบพบว่า สาเหตุที่เกิดจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วออนไลน์ (OTA) ปรับราคาให้สูงขึ้นตามกลไกเมื่อความต้องการเดินทางพุ่งสูงและเที่ยวบินเต็ม ขณะที่การหารือร่วมกับสายการบินต่างๆ ได้รับการยืนยันว่าราคาตั๋วไม่ได้สูงถึงระดับนั้น แต่ปัญหาเกิดขึ้นเพราะเที่ยวบินเต็มจนทำให้ระบบไม่สามารถจองตั๋วได้ตามปกติ
สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา หลังจากนี้ CAAT จะเข้าไปกำกับดูแลบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วออนไลน์อย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็น Expedia, Agoda, Booking หรือ Trip เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายไทยยังไม่ครอบคลุมไปถึงแพลตฟอร์มเหล่านี้ โดยจะเรียกตัวแทนบริษัทเข้ามาจดทะเบียนเพื่อให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ซึ่งจะช่วยให้รัฐสามารถเข้าไปควบคุมราคาตั๋ว รวมถึงดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ โดยเฉพาะกรณีที่ผู้โดยสารจ่ายเงินจองตั๋วแล้วแต่กลับไม่สามารถเดินทางได้จริง
ส่วนข้อสังเกตที่ว่า ทำไมการจองผ่านตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ถึงมีราคาถูกกว่าการจองกับสายการบินโดยตรงนั้น นายภัทรพงศ์ อธิบายว่า เป็นที่เข้าใจกันว่าการจองผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Agoda ไม่ได้มีการคิดค่าคอมมิชชัน จึงส่งผลให้ราคาหน้าเว็บไซต์ถูกกว่า
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้ทันช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง กระทรวงคมนาคมจะเร่งหารือกับกลุ่มบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วออนไลน์ให้เร็วที่สุด ซึ่งปัจจุบันมีเพียง Traveloka เจ้าเดียวที่ลงนามยอมรับกฎหมายไทยแล้ว ส่วนบริษัทอื่นๆ จะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป พร้อมมั่นใจว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่จะไม่เกิดปัญหาตั๋วแพงซ้ำรอยอีก ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่ามีเอเจนซี่รายใดนำตั๋วของสายการบิน เช่น ไทยเวียตเจ็ท ไปตั้งราคาขายสูงเกินจริง จะดำเนินการสั่งขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) บริษัทนั้นทันที
นายภัทรพงศ์ ยอมรับด้วยว่า การเข้าไปควบคุมราคาตั๋วเครื่องบินทำได้ไม่ทันช่วงเทศกาลลอยกระทงและยี่เป็ง เนื่องจากท่าอากาศยานเชียงใหม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาขึ้น-ลงของเที่ยวบิน ทำให้มีสายการบินเปิดให้บริการน้อย ซึ่งขณะนี้กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งเจรจากับท่าอากาศยานเพื่อขอขยายเวลาเที่ยวบินให้ครอบคลุมตั้งแต่ 04.00-01.00 น. เพื่อเพิ่มรอบบินและปรับลดราคาตั๋วลง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาตั๋วพุ่งสูงมาจากความต้องการเดินทางที่ล้นหลาม ประกอบกับราคาน้ำมันอากาศยานที่ปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 35
ส่วนความเหมาะสมของราคาตั๋วเครื่องบินเส้นทางเชียงใหม่นั้น ปัจจุบันเที่ยวบินบริการเต็มรูปแบบ (Full Service) อยู่ที่ 13 บาทต่อกิโลเมตร ส่วนเที่ยวบินต้นทุนต่ำ (Low Cost) อยู่ที่ 9.40 บาทต่อกิโลเมตร ทำให้ราคาตั๋วตกอยู่ที่ประมาณ 1,000-5,000 บาทต่อเที่ยว ซึ่งถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ CAAT กำหนด แต่หากรวมราคาแบบไป-กลับที่ระดับ 10,000 บาท ก็ยังถือว่าเป็นเรตราคาที่ค่อนข้างสูง
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