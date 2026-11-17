พุทธ ร่ำไห้ โหมงานซื้อบ้านให้แม่ ก่อนรู้ป่วยอัลไซเมอร์ ใจสลาย ทุกอย่างไร้ความหมาย
พุทธ อภิวรรณ ร้องไห้เปิดใจ โหมงานหนักสร้างบ้านหลังใหญ่หวังเซอร์ไพรส์แม่ ก่อนรู้ข่าวร้ายป่วยอัลไซเมอร์ ชี้อย่ามุ่งแต่หาเงินจนลืมเวลาให้ครอบครัว
หลังจาก สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ประกาศยุติการทำงานของ พุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าว และ ไอซ์ สารวัตร กิจพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายข่าว สองผู้ประกาศข่าวรายการลุยชนข่าว ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 ล่าสุด ทั้งสองได้มาเปิดใจในไลฟ์ของ จิตดี Talk โดยคุณพุทธเล่าถึงความเสียใจที่สุดในชีวิต ซึ่งเกิดจากความบ้างานและการทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อหวังให้ครอบครัวสุขสบาย
พุทธ อภิวรรณ เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นเกิดจากการที่ตนเองเป็นคนบ้างานมาก และทำงานสัปดาห์ละ 7 วัน ทั้งเช้า ยันดึก ยันสว่าง วนเวียนอยู่อย่างนั้นมาโดยตลอดในอดีตตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่มีเงิน การเดินทางจากบ้านที่บางบัวทองเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ ต้องใช้เวลาถึงวันละ 3 ชั่วโมง และต้องต่อรถเมล์หลายสาย การเดินทางดังกล่าวทำให้ตนไม่สามารถวิ่งทำข่าวภาคสนามได้ทัน จึงตัดสินใจตัดปัญหาด้วยการไปเช่าหอพักอยู่ และทำให้ทั้งชีวิตแทบไม่ได้กลับบ้าน
ในเวลานั้น ตนมีความคิดเพียงว่าอยากประสบความสำเร็จ ไม่อยากมีหนี้มีสิน และอยากมีบ้านให้แม่อยู่ โดยปล่อยให้น้องชายเป็นคนคอยดูแลแม่อยู่ที่บ้าน ส่วนตนเองมุ่งมั่นทำงานหนักแล้วส่งเงินให้น้องเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลแม่ เพราะคิดว่าไม่เป็นไร นานๆ ค่อยกลับมาเจอกันที
พุทธ เล่าว่า ในอดีตช่วงที่แม่ยังแข็งแรง ตนเคยซื้อบ้านหลังแรกให้แม่ ซึ่งเป็นเพียงบ้านหลังเล็ก ๆ ในตอนนั้นแม่แสดงความดีใจอย่างมาก พร้อมกับเอ่ยชมว่า “ทำได้แล้วเหรอ ดีใจจัง แม่ได้บ้านอยู่” แต่ด้วยความทะเยอทะยาน ตนกลับรู้สึกว่าแค่นั้นยังไม่พอและตั้งเป้าหมายว่าต้องสร้างและซื้อบ้านหลังใหญ่ให้แม่ได้อยู่ให้ได้
กระทั่งวันหนึ่ง เมื่อรู้สึกว่าตนเองประสบความสำเร็จในระดับที่ต้องการแล้ว จึงได้ทุ่มเงินซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นมาอีกหลังหนึ่ง พร้อมทั้งตกแต่งจนเสร็จเรียบร้อย หวังจะใช้เป็นของขวัญชิ้นสำคัญเพื่อเซอร์ไพรส์แม่ให้เห็นถึงน้ำพักน้ำแรงตลอดหลายสิบปีที่ตนยอมแลกด้วยการแทบไม่ได้กลับบ้าน
วันที่พุทธพาแม่มาเซอร์ไพรส์และเดินดูบ้านหลังใหม่ เหตุการณ์กลับไม่เป็นไปตามที่คิด เมื่อแม่เดินดูรอบ ๆ แล้วหันมาถามตนว่า “บ้านใคร” ซึ่งพุทธก็ตอบกลับไปว่า “นี่ไง บ้านเอก บ้านเอก” จากนั้นจึงพาแม่เดินขึ้นไปดูชั้นบน ทั้งห้องนอนและรูปภาพที่ตนสะสมไว้ หลังจากเดินดูจนทั่ว แม่กลับเดินเข้ามาสะกิดตนแล้วพูดประโยคที่ทำให้ตนหัวใจแทบสลายว่า “กลับบ้านเราเถอะลูก… บ้านเราไม่ต้องใหญ่อย่างนี้ก็ได้” ทำให้เขาตระหนักได้ว่าแม่เริ่มมีอาการของโรคอัลไซเมอร์ เพราะจำบ้านหลังเล็กที่เคยซื้อให้ได้ แต่กลับลืมบ้านหลังใหญ่ที่ตนทุ่มเทสร้างขึ้นมาเพื่อท่าน
เมื่อถูกถามว่าทราบอาการป่วยในวันนั้นใช่เลยหรือไม่ พุทธอธิบายว่า ก่อนหน้านั้นตนไม่เข้าใจว่าอาการของอัลไซเมอร์เป็นอย่างไร ทางน้องชายที่อยู่กับแม่เคยบอกว่าแม่อารมณ์แปรปรวนและเริ่มมีอารมณ์รุนแรง แต่ตนคิดเพียงว่าเป็นอารมณ์ของคนแก่ทั่วไป ไม่คิดว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ จนกระทั่งมาเอะใจในวันที่พาเดินดูบ้านว่าทำไมแม่ถึงลืมและไม่ดีใจอย่างที่ควรจะเป็นจึงพาแม่ไปตรวจทางการแพทย์และพบว่าเริ่มมีภาวะหลงลืมจริง
พุทธยอมรับว่า วินาทีนั้นรู้สึกเหมือนสิ่งที่ทุ่มเททำมาทั้งชีวิตสูญสลายและไม่มีค่าอีกต่อไป เพราะคิดมาตลอดว่าทำงานหนักเพื่อแม่ แท้จริงแล้วแม่ไม่ได้ต้องการบ้านหลังใหญ่ ในวันนี้แม้ตนเองจะมีพร้อมทุกอย่างและมีเงินทอง แต่ก็ไม่สามารถนำความทรงจำของแม่กลับคืนมาได้อีกแล้ว ซึ่งตนมองว่ามันไม่คุ้มค่าเลยกับความทรงจำที่หายไป
ปัจจุบันคุณแม่ยังคงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี โดยมีน้องชายและน้องสะใภ้คอยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด แม้แม่จะไม่สามารถเดินเหินหรือไปเที่ยวด้วยกันเหมือนสมัยก่อนได้แล้ว แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีเรื่องที่ทำให้ตนรู้สึกดีใจ บางครั้งที่ได้เจอกัน แม่ก็ยังจำตนได้และทักทายว่า “เอก เอกมาแล้วเหรอ เอกเหนื่อยไหม” ซึ่งตนก็จะตอบแม่เสมอว่าไม่เหนื่อย
สุดท้าย พุทธ อภิวรรณ ฝากข้อคิดเตือนใจไปถึงผู้ชมและคนทำงานทุกคนว่า บางครั้งคนเรามักคิดไปเองว่าเป้าหมายในหน้าที่การงานคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะตอบโจทย์ความสุข แต่ในความเป็นจริง ครอบครัวเพียงแค่ต้องการให้เราอยู่เคียงข้างและมีเวลาให้ ตนจึงมักบอกรุ่นน้องอย่าง ไอซ์ สารวัตร หรือ จิตดี เสมอว่า หากเป็นวันหยุดให้ไปใช้ชีวิตและพาแม่ไปเที่ยว เพราะตนเคยพลาดบทเรียนนี้มาแล้วในชีวิต พร้อมย้ำว่าหากยังมีโอกาส ขอให้ใส่ใจคนในครอบครัวให้เต็มที่ที่สุด
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