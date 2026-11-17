เปิดงบ ทอท. ย้อนหลัง เทียบโบนัสพนักงาน จากสูงสุด 11 เดือน เหลือ 3 เดือน
โบนัสพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (AOT) กลับมาเป็นประเด็น หลังคณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 อนุมัติโบนัสดำเนินงานประจำปีเท่ากับเงินเดือน 3 เดือน ลดลงครึ่งหนึ่งจากปีก่อน พร้อมอนุมัติ เงินช่วยเหลือพิเศษอีก 1.8 เท่าของเงินเดือน แยกเป็นอีกหนึ่งรายการ โดยให้ฝ่ายบริหารกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายต่อไป
พนักงานบางส่วนยื่นหนังสือขอให้บอร์ดทบทวนมติ โดยเสนอให้จ่ายเป็นโบนัสไม่น้อยกว่า 5 เดือน เพราะเห็นว่าอัตรา 3 เดือนต่ำกว่าที่ควรเมื่อพิจารณาจากผลประกอบการและภาระงานตลอดปี ขณะที่ ปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ชี้แจงเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนว่า บริษัทต้องกันเงินไว้ลงทุน และไม่นำรายได้ส่วนเพิ่มจากการปรับค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศมาคำนวณโบนัส ส่วนเงินช่วยเหลือพิเศษมีวัตถุประสงค์แยกจากโบนัสประจำปี
เปิดผลประกอบการ ทอท. และโบนัสพนักงานทุกปี
ตัวเลขการเงินด้านล่างเป็น รายได้รวมและกำไรหรือขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จากงบรวม หน่วยเป็นล้านบาท ทอท. ใช้รอบปีบัญชี 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ส่วนปี 2569 แสดงเฉพาะงวด 9 เดือนที่บริษัทเปิดเผยแล้ว แม้บอร์ดจะมีมติเรื่องโบนัสประจำปีแล้วก็ตาม
|ปีงบประมาณ
|รายได้รวม (ล้านบาท)
|กำไร/ขาดทุนสุทธิ (ล้านบาท)
|โบนัสพนักงาน
|2556
|41,672.26
|16,347.35
|11 เดือน
|2557
|39,770.73
|12,220.37
|6.5 เดือน
|2558
|45,773.37
|18,728.65
|7.5 เดือน
|2559
|52,598.54
|19,318.31
|7.5 เดือน
|2560
|56,690.96
|20,683.60
|7.5 เดือน
|2561
|62,135.93
|25,170.76
|7.75 เดือน
|2562
|64,566.79
|25,026.37
|7.25 เดือน
|2563
|33,133.92
|4,320.68
|งดจ่าย
|2564
|7,838.44
|ขาดทุน 16,322.01
|งดจ่าย
|2565
|17,891.86
|ขาดทุน 11,087.86
|งดจ่าย
|2566
|48,445.50
|8,790.87
|7 เดือน
|2567
|67,827.80
|19,182.39
|8 เดือน
|2568
|68,586.38
|18,125.20
|6 เดือน
|2569 เฉพาะงวด 9 เดือน
|51,596.32
|14,812.34
|มติทั้งปี: โบนัส 3 เดือน และเงินช่วยเหลือพิเศษ 1.8 เท่าของเงินเดือน
จากกำไร 2.5 หมื่นล้าน สู่การงดโบนัส 3 ปีช่วงโควิด
ก่อนโควิด 19 ทอท. ทำกำไรสุทธิสูงกว่า 25,000 ล้านบาท ติดต่อกันในปี 2561 และ 2562 แต่ผลประกอบการเริ่มเปลี่ยนในปี 2563 เมื่อการเดินทางระหว่างประเทศสะดุด รายได้รวมลดลงเกือบครึ่งจากปีก่อน เหลือประมาณ 33,134 ล้านบาท แม้ยังมีกำไรสุทธิ 4,321 ล้านบาท แต่บริษัทงดจ่ายโบนัสในปีนั้น
ปี 2564 เป็นช่วงที่ผลกระทบชัดที่สุดในตาราง รายได้รวมเหลือเพียง 7,838.44 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 16,322.01 ล้านบาท ส่วนปี 2565 รายได้ฟื้นขึ้นเป็น 17,891.86 ล้านบาท แต่ยังขาดทุนกว่า 11,000 ล้านบาท ทอท. จึงไม่มีการจ่ายโบนัสตลอดสามปีงบประมาณ 2563 ถึง 2565
เมื่อการเดินทางฟื้นในปี 2566 รายได้รวมกลับขึ้นมาแตะ 48,445.50 ล้านบาท พลิกเป็นกำไรสุทธิ 8,790.87 ล้านบาท และกลับมาจ่ายโบนัส 7 เดือน จากนั้นปี 2567 กำไรเพิ่มเป็น 19,182.39 ล้านบาท พร้อมโบนัส 8 เดือน สูงสุดในช่วงหลังโควิดตามข้อมูลที่รวบรวม
ปี 2568 รายได้รวมเพิ่มขึ้นอีก 1.12% เป็น 68,586.38 ล้านบาท แต่กำไรสุทธิลดลง 5.51% เหลือ 18,125.20 ล้านบาท เพราะรายได้จากการขายและบริการลดลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินลดลงมากกว่าที่รายได้ด้านการบินเพิ่มขึ้น ปีนั้น ทอท. จ่ายโบนัส 6 เดือน
ปี 2569 รายได้ลด แต่กำไร 9 เดือนโต 3.86% รอดูงบทั้งปี 24 พ.ย.
งวด 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 ตั้งแต่ตุลาคม 2568 ถึงมิถุนายน 2569 ทอท. มีรายได้รวม 51,596.32 ล้านบาท ลดลง 1.39% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 14,812.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.86% จาก 14,262.37 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายลดลงในงวดเดียวกัน
ตัวเลขกำไรที่เพิ่มขึ้น 3.86% เป็นการเทียบงวด 9 เดือนกับงวด 9 เดือนของปีก่อน จึงยังใช้สรุปไม่ได้ว่ากำไรทั้งปี 2569 เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปี 2568 ผู้บริหาร ทอท. ระบุว่าจะรายงานผลประกอบการทั้งปีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ขณะที่มติเรื่องผลตอบแทนพนักงานกำหนดโบนัสไว้ที่ 3 เดือน และแยกเงินช่วยเหลือพิเศษ 1.8 เท่าของเงินเดือน ไว้ต่างหาก
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