แฉบ่อขยะเถื่อนเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี อ้างพบเบาะแสโยงทุนจีน ลอบทิ้งเป็นขบวนการ
ธนาธาร ประมูลพงษ์ เผย รู้ตัวบริษัทต้นทางและคนขับรถ พบโลหะหนัก 3 ชนิดในกองขยะ จี้ขยายผลหาผู้เกี่ยวข้อง
นายธนาธาร ประมูลพงษ์ สส.ชลบุรี เขต 10 พรรคประชาชน เปิดหลักฐานใหม่กรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่เขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หลังพบถุงบรรจุวัสดุที่มีชื่อบริษัทเคมีภัณฑ์จากจังหวัดระยองพิมพ์อยู่ พร้อมอ้างว่าได้เบาะแสบริษัทต้นทางและคนขับรถขนขยะแล้ว ขณะเดียวกันยังลงพื้นที่ติดตามเส้นทางน้ำจากบ่อขยะที่ไหลเชื่อมถึงคลองสาธารณะ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ธนาธารเผยแพร่ภาพและคลิปผ่านเฟซบุ๊ก ธนา – ธนาธาร ประมูลพงษ์ Thanathan Pramunpong แสดงสภาพบ่อขยะเถื่อนที่มีกากอุตสาหกรรมกองสะสมจำนวนมาก พร้อมตั้งข้อสงสัยถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการนำของเสียมาทิ้ง
หนึ่งในภาพที่ได้รับความสนใจเป็นภาพถุงขนาดใหญ่ ซึ่งมีข้อความภาษาไทยและภาษาจีนพิมพ์อยู่บนบรรจุภัณฑ์ โดยระบุชื่อ บริษัท ผู้ประกอบธุรกิจผลิตเคมีภัณฑ์ในจังหวัดระยอง
ธนาธารโพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมตั้งคำถามถึงบริษัทว่า มีขยะของบริษัทอยู่ในบ่อขยะเถื่อนเขาไม้แก้วหรือไม่ โดยระบุว่าภาพถ่ายมาจากพื้นที่เกิดเหตุเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 และอ้างว่าจุดทิ้งขยะอยู่ห่างจากที่ตั้งบริษัทประมาณ 16 กิโลเมตร
ต่อมาได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีข้อมูลบริษัทที่นำขยะอุตสาหกรรมมาลักลอบทิ้ง รวมถึงคนขับรถที่ขนส่งของเสียแล้ว โดยอ้างว่าเส้นทางขยะเชื่อมโยงถึงบริษัทจีน มีการดำเนินงานเป็นระบบ และยังมีบ่อขยะเถื่อนอีกหลายแห่ง
อย่างไรก็ตาม การพบถุงที่พิมพ์ชื่อบริษัทภายในบ่อขยะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าบริษัทเป็นผู้ลักลอบนำของเสียมาทิ้งด้วยตนเอง ต้องตรวจสอบเส้นทางการขนส่ง ผู้ครอบครองวัสดุ และเอกสารการกำจัดกากอุตสาหกรรมเพิ่มเติม
อีกประเด็นที่ธนาธารเร่งติดตามคือเส้นทางน้ำจากบ่อขยะ หลังลงพื้นที่สำรวจลำธารบริเวณใกล้เคียง และเผยแพร่ภาพน้ำที่มีลักษณะขุ่นไหลผ่านพื้นที่ธรรมชาติ
ธนาธารระบุว่า ได้ติดตามทางน้ำจากบริเวณบ่อขยะไปจนถึงจุดที่ไหลรวมกับคลองใหญ่ ซึ่งเชื่อมต่อพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จึงกังวลว่าหากมีสารอันตรายปนเปื้อน อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
พร้อมเปิดเผยว่าได้ประสานกรมควบคุมมลพิษให้เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบว่ามีสารพิษปนเปื้อนหรือไม่ โดยขณะนี้ยังไม่มีผลตรวจยืนยันคุณภาพน้ำในคลองที่ธนาธารลงพื้นที่สำรวจ
ก่อนหน้านี้ วันที่ 16 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบพื้นที่ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมบริเวณถนนสายกระทิงลายถึงปลวกเกตุ อำเภอบางละมุง
ภายในพื้นที่พบเศษพลาสติก เศษโลหะ ถังสารเคมีใช้แล้ว เปลือกสายไฟบด และตะกรันจากเตาหลอมกองสะสมจำนวนมาก โดยมีบ้านเรือนประชาชนและสวนสับปะรดอยู่ใกล้เคียง
ผลตรวจคัดกรองกากของเสียเบื้องต้น 5 ตัวอย่าง พบองค์ประกอบของโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว พลวง และซีลีเนียม ส่วนตัวอย่างน้ำและตะกอนดินยังต้องรอผลวิเคราะห์เพื่อประเมินการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
หลังการตรวจสอบ เทศบาลตำบลเขาไม้แก้วมีคำสั่งระงับการทิ้งขยะ และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินขนย้ายกากของเสียออกไปกำจัดอย่างถูกต้องภายใน 30 วัน ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยใหญ่
สำหรับ บริษัท เซียว เซียง เคมีคอล อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งมีชื่อปรากฏบนถุงในภาพของธนาธาร พบว่าเคยถูกกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ในการขยายผลคดีเครือข่ายจัดการฝุ่นแดงจากอุตสาหกรรมหลอมโลหะ
ครั้งนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมรายงานว่า บริษัทอยู่ในเส้นทางรับส่งวัสดุจากกระบวนการแปรรูปสังกะสีที่เชื่อมโยงกับกิจการหลายแห่ง ซึ่งมีผู้ลงทุนชาวจีนเกี่ยวข้อง พร้อมตรวจพบการขยายโรงงานและนำเข้าของเสียที่เป็นวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ผลตรวจสอบเมื่อปี 2568 เป็นคนละกรณีกับการพบกากอุตสาหกรรมที่เขาไม้แก้วในปัจจุบัน และยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบทิ้งขยะในครั้งนี้
ความคืบหน้าที่ต้องติดตามจึงอยู่ที่การตรวจสอบต้นทางของถุงบรรจุวัสดุ เส้นทางรถขนส่งกากอุตสาหกรรม และผลตรวจคุณภาพน้ำในคลองสาธารณะ เพื่อหาข้อเท็จจริงว่าของเสียมาจากที่ใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และมีสารอันตรายแพร่กระจายออกนอกพื้นที่บ่อขยะหรือไม่
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