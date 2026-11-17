ออยศรี ให้กำลังใจ ช่างเอ๋ โดนข้อหาร่วมฟอกเงิน คดีบุ๋ม ปนัดดา ยกเป็นผู้มีคุณูปการ
ออยศรี โพสต์ให้กำลังใจ ช่างเอ๋ หลังโดนข้อหาร่วมฟอกเงิน คดีบุ๋ม ปนัดดา ยกให้เป็นผู้มีคุณูปการ นำสู่การขยายผลจนถึงปัจจุบัน
หลังจากที่ บก.ปอศ. แถลงความคืบหน้าคดีเส้นเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี โดยมี บุ๋ม ปนัดดา เป็นประธานมูลนิธิฯ ได้เปิดเผยว่า ในที่ประชุมมีมติแจ้งความดำเนินกับผู้ต้องหาแถว 2 ทั้ง 6 คน ประกอบด้วยช่างผู้รับเหมา 2 คน คือ ช่างเอ๋ และ ช่างเอ็ม ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และกรรมการมูลนิธิฯ อีก 4 คน โดยจะมีการออกหมายเรียกเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาภายในสัปดาห์นี้ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ต่อมาทางด้าน ทนายเดชา มีการโพสต์ข้อความถึงกรณี ช่างเอ๋ ซึ่งเป็น 1 ในผู้ต้องหาแถว 2 ที่กำลังจะโดนหมายเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหา ระบุว่า “ช่างเอ๋ถูกตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน ไม่ได้หมายความว่าตำรวจจะมีความเห็นควรสั่งฟ้อง เพราะต้องฟังคำชี้แจงจากช่างเอ๋ก่อน”
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ออยศรีและผองเผือก แชร์โพสต์ของ ทนายเดชา มาที่หน้าเพจ พร้อมระบุแคปชั่นให้กำลังใจ ช่างเอ๋ ความว่า “ออยศรีขอส่งกำลังใจให้ช่างเอ๋ค่ะ.. สำหรับมุมออยที่ได้เจอช่างเอ๋ในวันเปิดประเด็นคือ ได้นั่งพูดคุยกันในเรื่องราวต่าง ๆ หลังเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ออยฟัง.. ไม่มีสักประโยคที่ช่างเอ๋จะบอกออยว่า จะดีหรอ ผมจะซวยไหม ไม่มีเลย สำหรับออยแล้วช่างเอ๋ถือเป็นผู้มีคุณูปการในเรื่องนี้ เพราะเป็นผู้ที่ทำให้ขยายผลต่อจากเรื่องเลขบัญชีมูลนิธิ จนดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน”
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อ้างอิงจาก : FB ออยศรีและผองเผือก