เตรียมเรียก “แอร์มีนา” สอบปากคำ หลังกลับไทย แม้ศาลออสเตรเลีย ถอนทุกข้อหา
อัยการเตรียมประสาน ปส. เรียก “แอร์มีนา” สอบปากคำ หลังเดินทางกลับไทย แม้ศาลออสเตรเลีย ถอนข้อหาคดีขนยาเสพติดแล้ว
ความคืบหน้ากรณีของ “น.ส.มีนา” แอร์โฮสเตสสาวชาวไทย หลังถูกทางการออสเตรเลียควมคุมตัวเมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา ในข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติดเพื่อการค้า ล่าสุด อัยการออสเตรเลียได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องข้อกล่าวหาทั้งหมด 2 กระทง โดยศาลมีคำสั่งเพิกถอนข้อกล่าวหา ทำให้คดีอาญาเป็นอันยุติลง และแอร์โฮสเตสสาวรายนี้เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย
นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการทางกฎหมายเมื่อแอร์โฮสเตสสาวเดินทางกลับมาถึงว่า ที่ผ่านมาสำนักงานการสอบสวนได้ทำงานร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) ในการดำเนินคดีและสั่งฟ้องกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายนี้ไปแล้วก่อนหน้านี้ ดังนั้น เมื่อทางการออสเตรเลียสั่งไม่ฟ้องและเจ้าตัวกำลังจะกลับไทย ทางอัยการจะประสานงานไปยังตำรวจ ปส. เพื่อเชิญตัวมาสอบปากคำ
เพื่อพิจารณาว่าเจ้าตัวมีเจตนารู้เห็นเป็นใจกับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติหรือไม่ และรับทราบหรือไม่ว่าภายในกระเป๋าที่นำไปนั้นมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ หากผลการสอบสวนชี้ชัดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทางอัยการก็จะมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเช่นกัน
นายวัชรินทร์ ระบุว่า จากแนวทางการสืบสวนที่ผ่านมาร่วมกับตำรวจ ปส. และ “สารวัตรแจ๊ะ” เบื้องต้นมีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า แอร์โฮสเตสสาวรายนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าว เนื่องจากไม่ทราบเรื่องยาเสพติดที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋า อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงต้องเชิญตัวมาสอบปากคำด้วยตัวเอง เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนจะสรุปความเห็น
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