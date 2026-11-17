ลือสนั่น ‘น้องพายุ’ ลงแข่งโกคาร์ทที่อิตาลี จับตาว่าที่นักแข่งอนาคตไกล
เปิดภาพ ‘น้องพายุ’ บินลัดฟ้าซ้อมโกคาร์ทไกลถึงอิตาลีกับโค้ชส่วนตัวดีกรีอดีตแชมป์โลก ลือเตรียมลงแข่ง WSK Final Cup 2026
ทำเอาแฟนคลับลุ้นไปตาม ๆ กัน เมื่อได้เห็นพัฒนาการก้าวกระโดดของ “น้องพายุ รังษีสิงห์พิพัฒน์” ทายาทของซุปตาร์ตัวแม่ “ชมพู่ อารยา” และนักธุรกิจหนุ่ม “น็อต วิศรุต” ที่ล่าสุดไม่ได้มาแค่ขับเล่น ๆ แต่กำลังขยับตัวเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตระดับนานาชาติอย่างเต็มตัว
ก่อนหน้านี้ เพิ่งจะมีคลิปวิดีโอสุดเท่ของน้องพายุขณะลงสนามฝึกซ้อมขับรถโกคาร์ท ณ สนาม South Garda Karting ประเทศอิตาลี เผยแพร่ออกมาให้แฟน ๆ ได้ชื่นชม โดยในคลิปหนุ่มน้อยสวมชุดนักแข่งและหมวกกันน็อกเต็มยศ ควบโกคาร์ทคู่ใจหมายเลข 520 ซึ่งมีการประทับชื่อ “R. Bhayu” พร้อมด้วยธงชาติไทยติดหราอยู่บนตัวรถอย่างภาคภูมิใจ
ที่น่าจับตามองไปกว่านั้นคือ น้องพายุได้รับการฝึกสอนและดูแลอย่างใกล้ชิดจากโค้ชดีกรีระดับโลกอย่าง “คาโรล บาสซ์” (Karol Basz) อดีตนักแข่งชาวโปแลนด์ผู้คว้าแชมป์โลกโกคาร์ท CIK-FIA รุ่น KF เมื่อปี 2558 ปัจจุบันเขาได้ผันตัวมาทำงานด้านการฝึกสอนและปลุกปั้นนักแข่งรุ่นเยาว์ผ่านทีม KBASZ Racing Experience ทำให้ทักษะการควบคุมรถของน้องพายุโดดเด่นและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ล่าสุด มีข่าวที่ทำเอฟซีตื่นเต้น ชื่อของ พายุ รังษีสิงห์พิพัฒน์ เตรียมลงชิงชัยในทัวร์นาเมนต์โกคาร์ทระดับนานาชาติชื่อดังอย่าง WSK Final Cup 2026 อย่างเป็นทางการในรายการแข่งขัน WSK Final Cup 2026 ณ สนาม South Garda Karting เมือง Lonato ประเทศอิตาลี วันที่ 18–22 พฤศจิกายน 2569
การลงสนามครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญและเป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของน้องพายุที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์บนสนามแข่งมาตรฐานระดับสากลในฐานะตัวแทนนักแข่งไทย งานนี้แฟน ๆ ต่างพากันส่งกำลังใจเชียร์อย่างล้นหลาม พร้อมแอบหวังลึก ๆ ว่าตำแหน่งว่าที่นักแข่งรถ F1 ระดับโลกคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน
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