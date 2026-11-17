ผวาหนัก! นักเรียน ม.2 โพสต์ภาพปืน ขู่ยิงในโรงเรียนเวลา 8 โมง ตำรวจเร่งติดตามตัว
ผวาหนัก! นักเรียนชาย ม.2 โพสต์ภาพปืน ขู่ยิงในโรงเรียนช่วงเวลา 8 โมง ตำรวจเร่งติดตามตัว ประสานดูแลความปลอดภัย คุมเข้มตรวจกระเป๋า หวั่นเกิดเหตุไม่คาดคิด
17 พฤศจิกายน 2569 มีรายงานว่า ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โชว์ภาพอาวุธปืนผ่านสตอรี่อินสตาแกรม พร้อมข่มขู่ว่าจะเข้ามายิงในโรงเรียนเวลา 08.00 น. ส่งผลให้โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็ว จนสร้างความหวาดผวาให้กับครู นักเรียน และกลุ่มผู้ปกครองอย่างหนัก
หลังจากรับทราบเรื่อง ทางโรงเรียนได้เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.เมืองอ่างทอง เพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมประสานตำรวจเข้าดูแลความปลอดภัยบริเวณโรงเรียน มีการเพิ่มมาตรการตรวจเข้มนักเรียนและตรวจกระเป๋า เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเผยว่า นักเรียนชายที่ถูกระบุว่าเป็นผู้โพสต์ ไม่ได้มาโรงเรียนในวันนี้ ขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและติดตามตัวนักเรียนมาสอบสวน เพื่อขยายผลและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนกฎหมาย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และโรงเรียนยังเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เหตุการณ์นี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อดีตครูต่างชาติ ขู่ยิงโรงเรียนหาดใหญ่ ออกนอกประเทศแล้ว คาดไม่กลับมาอีก
- ฉาวหนัก! ครูดุริยางค์ โรงเรียนดังหัวหิน ลวนลามนักเรียนสาว ในห้องซ้อมดนตรี
- ศาลเยาวชน สั่งคุมตัวเด็ก ม.3 กราดยิงโรงเรียนกำแพงเพชร หวั่นก่อเหตุซ้ำอีก