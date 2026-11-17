ราชกิจจาฯ ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชบริพารในพระองค์ 6 ราย
วันที่ 17 พ.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ จำนวน 6 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2569
รายนามข้าราชบริพารในพระองค์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญรัตนาภรณ์
ชั้น ตติยจุลจอมเกล้า
- คุณหญิงนภาพร เล้าสินวัฒนา
- คุณหญิงผกาพันธ์ เทหะมาศ
- คุณหญิงนภาพร พิทักษ์ผล
- คุณหญิงนงนุช อธิบดี
ชั้น ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- ร้อยโท อภิสิทธิ์ แก้วสังข์
ชั้น ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- ร้อยโท อภิสิทธิ์ แก้วสังข์
ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- ร้อยโท เอกภพ ผักหวาน
ชั้น จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- ร้อยโท เอกภพ ผักหวาน
เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4
- คุณหญิงผกาพันธ์ เทหะมาศ
- คุณหญิงนภาพร พิทักษ์ผล
- คุณหญิงนงนุช อธิบดี
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อ้างอิง : ราชกิจจานุเบกษา