เพิ่งรู้ ‘พุทธ อภิวรรณ’ ผู้ประกาศข่าวสายดุ แท้จริงไม่ได้ชื่อนี้ หลายคนเข้าใจผิด
แห่โฟกัสชื่อจริง ‘พุทธ อภิวรรณ’ หลายคนเข้าใจผิด หลังแจ้งข่าวอำลาจอช่อง 8 วันที่ 30 พ.ย.นี้
ทำเอาแฟนข่าวถึงกับใจหาย หลัง สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ออกประกาศแจ้งข่าวสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของรายการลุยชนข่าว ระบุว่า คุณพุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าว และ คุณสารวัตร กิจพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายข่าว จะปฏิบัติหน้าที่กับทางสถานีฯ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เป็นวันสุดท้าย
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 กล่าวขอบคุณผู้ประกาศข่าวทั้งสองท่านที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ใช้ความรู้และประสบการณ์นำเสนอข่าวสารอย่างเข้มข้น ตรงไปตรงมา และยืนหยัดเคียงข้างประชาชนจนได้รับความไว้วางใจ พร้อมอวยพรให้ทั้งคู่ประสบความสำเร็จในก้าวต่อไป โดยช่อง 8 ยืนยันว่าจะยังคงมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานงานข่าวและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมในทุกแพลตฟอร์มเช่นเดิม
ขณะที่ ผู้ประกาศข่าวคนดัง ออกมาเคลื่อนไหวหลังมีประกาศดังกล่าว โดยได้โพสต์ข้อความกราบขอบพระคุณ เฮียฮ้อ สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ และ พี่เหน่ง นงลักษ์ งามโรจน์ รวมถึงทีมงานเบื้องหลังทุกคนและผู้ชมทุกท่าน พร้อมกับทิ้งท้ายข้อความติดตลกสไตล์คนข่าวเสียงดุว่า “หลังจากนี้น่าจะเหงาหูละ”
หลังจากข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ประเด็นที่กลายเป็นที่พูดถึงและชาวเน็ตหลายคนเพิ่งจะทราบความจริง คือชื่อและนามสกุลของผู้ประกาศคนดัง เพราะที่ผ่านมาหลายคนเข้าใจผิดมาตลอดว่าเขาชื่อ “พุทธ” นามสกุล “อภิวรรณ” แต่แท้จริงแล้ว ชื่อจริงของเขาคือ “พุทธอภิวรรณ” และใช้นามสกุล “องค์พระบารมี”
ส่วนก้าวต่อไปในเส้นทางคนข่าวของพุทธอภิวรรณจะไปปรากฏตัวที่หน้าจอช่องใด หรือมีโปรเจกต์อะไรให้ติดตาม แฟน ๆ คงต้องรอลุ้นกันต่อไป โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวอัปเดตได้ที่เพจเฟซบุ๊ก “พุทธ อภิวรรณ”
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