ย้อนคลิปปี 2566 เจ้าหน้าที่สนามบินสาว ฉกเงิน 300 ดอลลาร์ ยัดเข้าปาก
กล้องวงจรปิดจับภาพ เจ้าหน้าที่สนามบินฟิลิปปินส์ ขณะพยายามดื่มน้ำกลืนธนบัตร เจ้าตัวแจงกินช็อกโกแลต ไม่ใช่เงินผู้โดยสาร
ย้อนเหตุการณ์สุดเหลือเชื่อที่สนามบินฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2566 หลังคลิปเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหญิงพยายามกลืนธนบัตรที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยมาจากผู้โดยสาร กลับมาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียอีกครั้ง แม้เจ้าตัวจะรีบดื่มน้ำตามหลายครั้ง แต่ดูเหมือนเงินจำนวน 300 ดอลลาร์สหรัฐ จะไม่ใช่สิ่งที่กลืนลงคอได้ง่าย ๆ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อากีโน กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ หลังผู้โดยสารชายชาวจีนแจ้งว่าเงินสดจำนวน 300 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10,000 บาท หายไปจากกระเป๋าระหว่างผ่านจุดตรวจความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่สนามบินจึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด ก่อนพบพนักงานหญิงของสำนักงานรักษาความปลอดภัยการขนส่ง (OTS) มีพฤติกรรมต้องสงสัยระหว่างตรวจสัมภาระของผู้โดยสาร
จังหวะที่ทำให้เหตุการณ์กลายเป็นข่าวดังอยู่ที่ภาพจากกล้องอีกตัว ซึ่งบันทึกขณะพนักงานหญิงนำสิ่งของลักษณะคล้ายธนบัตรที่พับไว้ยัดเข้าปาก ก่อนหยิบขวดน้ำขึ้นมาดื่มเพื่อช่วยกลืน
เธอพยายามกลืนอยู่หลายครั้ง แต่ดูเหมือนสิ่งที่อยู่ในปากจะติดขัด จนต้องดื่มน้ำตามซ้ำ ๆ ระหว่างนั้นยังใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากเมื่อมีผู้บังคับบัญชาเดินเข้ามาพูดคุย
อย่างไรก็ตาม พนักงานหญิงปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยชี้แจงว่าสิ่งที่นำเข้าปากเป็น ช็อกโกแลต ไม่ใช่ธนบัตรของผู้โดยสาร แต่คำอธิบายนี้ไม่สามารถคลายข้อสงสัยของคณะตรวจสอบได้
ต่อมาหน่วยงานต้นสังกัดสั่งพักงานพนักงานหญิง รวมถึงเจ้าหน้าที่อีกสองคนที่อาจเกี่ยวข้อง เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง ก่อนที่กระทรวงคมนาคมฟิลิปปินส์จะสั่งให้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
หมายเหตุ : คลิปที่กลับมาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียในเดือนพฤศจิกายน 2569 โดย เฟซบุ๊ก เพจ Hà Nội 24H
เป็นภาพเหตุการณ์ย้อนหลังจากปี 2566 ไม่ใช่คดีลักทรัพย์ที่เพิ่งเกิดขึ้น ส่วนผลการดำเนินคดีอาญาถึงที่สุดของพนักงานหญิง ยังไม่มีข้อมูลยืนยัน
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