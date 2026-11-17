โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชบริพารในพระองค์ 6 ราย
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ 6 ราย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ จำนวน 6 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2569
รายนามข้าราชบริพารในพระองค์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญรัตนาภรณ์
ชั้น ตติยจุลจอมเกล้า
1. คุณหญิงนภาพร เล้าสินวัฒนา
2. คุณหญิงผกาพันธ์ เทหะมาศ
3. คุณหญิงนภาพร พิทักษ์ผล
4. คุณหญิงนงนุช อธิบดี
ชั้น ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
1. ร้อยโท อภิสิทธิ์ แก้วสังข์
ชั้น ตริตาภรณ์ช้างเผือก
1. ร้อยโท อภิสิทธิ์ แก้วสังข์
ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
1. ร้อยโท เอกภพ ผักหวาน
ชั้น จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
1. ร้อยโท เอกภพ ผักหวาน
เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4
1. คุณหญิงผกาพันธ์ เทหะมาศ
2. คุณหญิงนภาพร พิทักษ์ผล
3. คุณหญิงนงนุช อธิบดี
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อ้างอิงจาก : ratchakitcha