“หมอแบงค์” เตือนอันตราย ทิชชูจากออนไลน์ราคาถูก เสี่ยงมะเร็ง-สารฟอกขาว
“หมอแบงค์” เตือนอันตราย ทิชชูจากออนไลน์ราคาถูก ผลิตไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงมะเร็ง-สารฟอกขาว แนะวิธีเลือกซื้ออย่างปลอดภัย
กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียล กรณีกระดาษทิชชูราคาถูก โดย “หมอแบงค์” หรือ นพ.ธเนศ อมรพิทักษ์กูล แพทย์แผนปัจจุบันและผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร ได้อธิบายถึงอันตรายจากการใช้กระดาษทิชชูจากแพลตฟอร์มออนไลน์ในราคาที่ถูกมาก ระบุดังนี้
1. สารฟอกขาวเรืองแสง ซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อให้กระดาษดูขาวสะอาด เนื่องจากมีการใส่สารดังกล่าวในปริมาณมาก เมื่อสัมผัสกับผิวหนังบ่อยครั้งจะทำให้เกิดอาการระคายเคือง ผื่นแพ้ และสะสมในร่างกาย
2. เยื่อกระดาษรีไซเคิลเกรดต่ำ โดยใช้แทนเยื่อไม้บริสุทธิ์ ซึ่งกระดาษทิชชูราคาถูกบางประเภทจะทำจากกระดาษรีไซเคิลที่ไม่ผ่านการคัดกรองความสะอาดอย่างถูกสุขอนามัย ทำให้มีความเสี่ยงที่จะมีสิ่งสกปรกและเชื้อโรคปนเปื้อนจากต้นทาง
3. ฝุ่นขุยและเชื้อโรค เมื่อเวลาดึงกระดาษทิชชูที่ไม่ได้มาตรฐานจะมีฝุ่นฟุ้งกระจาย เมื่อใช้เช็ดหน้าหรือสูดดมเข้าไปจะส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ และการผลิตที่ไม่ได้ผ่านความร้อนสูงตามมาตรฐานก็ยังทำให้กระดาษเป็นแหล่งสะสมของแบบแบคทีเรียได้
4. สารก่อมะเร็ง (ไดออกซิน) โดยสารดังกล่าวมาจากกระบวนการฟอกขาวที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นสารพิษร้ายแรง หากสะสมในร่างกายบ่อย ๆ จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้
วิธีการเลือกซื้อกระดาษทิชชูให้ปลอดภัย
ไม่ควรดูว่าราคาถูกเพียงอย่างเดียว และตรวจสอบรายละเอียดข้างห่อ โดยดูที่เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยและมีการระบุว่า “ผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100%”
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