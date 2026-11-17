แอฟ-นนกุล ควงแขนเดินแบบคู่ ภาพหวานคล้ายงานวิวาห์ แฟนคลับแห่แซว
เปิดภาพคู่รักคนดังเดินแฟชั่นโชว์เครื่องเพชร Beauty Gems แอฟสวมชุดขาวเคียงข้างนนกุลในสูทดำ
ทำเอาแฟนคลับยิ้มตามอีกครั้ง สำหรับคู่รัก แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ และ นนกุล ชานน สันตินธรกุล หลังมีการเผยภาพทั้งคู่ควงแขนเดินแบบเครื่องเพชรเคียงข้างกัน บรรยากาศหวานคล้ายคู่บ่าวสาวเดินทักทายแขกในงานแต่งงาน จนแฟน ๆ พากันเข้ามาคอมเมนต์แซวเรื่องวิวาห์
ภาพถูกเผยแพร่ผ่านอินสตาแกรม 1_suriyon ของ หนึ่ง สุริยน ศรีอรทัยกุล ผู้บริหารแบรนด์เครื่องเพชร Beauty Gems เผยให้เห็นแอฟในชุดราตรีสีฟ้าอ่อน ประดับสร้อยเพชร ขณะที่นนกุลสวมสูทสีดำ เดินควงแขนกันท่ามกลางแขกที่นั่งอยู่สองฝั่ง
ระหว่างเดินแบบ นนกุลหันมองแอฟด้วยรอยยิ้ม ส่วนฝ่ายหญิงก็ยิ้มตอบอย่างสดใส ทำให้ภาพที่ออกมาชวนให้นึกถึงบรรยากาศงานแต่งงาน โดยเฉพาะจังหวะที่ทั้งคู่เดินเคียงข้างกันผ่านโต๊ะรับรองแขก
หลังภาพถูกเผยแพร่ แฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก อาทิ “รอชมค่ะ ❤️” “รอชมเลยค่ะ 😍😍” “รอ แอฟ&นน ค่ะ ใจจดจ่อ ชอบคู่นี้มากๆๆ” และ “น่ารักจังเลยคะ 😍”
ขณะที่แฟนคลับบางส่วนโยงไปถึงเรื่องแต่งงาน โดยมีข้อความแซวว่า “ดีใจรอชม รองานแต่งแอฟนนและทุกอย่างที่เป็นแอฟนน” พร้อมอีโมจิคู่บ่าวสาวและหัวใจ
นอกจากนี้ ยังมีแฟนคลับเข้ามาชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่ พร้อมส่งอีโมจิหัวใจและปรบมือให้กับภาพหวานที่ได้เห็น
อย่างไรก็ตาม ภาพที่แฟนคลับนำมาแซวเป็นบรรยากาศจากการเดินแบบเครื่องเพชร ไม่ใช่พิธีแต่งงานของแอฟและนนกุล ส่วนเรื่องข่าวดีของทั้งคู่ยังต้องรอให้เจ้าตัวเป็นผู้ประกาศเอง
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ภาพและข้อมูล : IG/1_suriyon