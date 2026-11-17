ปิดตำนานบะหมี่เจ้าดัง เจริญกรุง67 ประกาศปิดกิจการ ลูกค้าใจหายหลังรู้สาเหตุ
อวสารร้านบะหมี่หมูแดงที่จริงใจ! ปิดตำนานบะหมี่เจ้าดัง ‘บะหมี่แสงจันทร์ ป้าวิไล’ ประกาศปิดกิจการถาวร ลูกค้าประจำใจหาย หลังรู้สาเหตุ
ทำเอาลูกค้าประจำย่านซอยเจริญกรุง 67 ใจหายและเสียดายไปตาม ๆ กัน เมื่อเพจเฟซบุ๊ก บะหมี่แสงจันทร์ ป้าวิไล ออกมาประกาศข่าวร้ายว่าทางร้านจำเป็นต้องยุติกิจการเอาไว้เพียงเท่านี้ เนื่องด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้น “ร้านบะหมี่ป้าวิไล ยุติการดำเนินการแล้ว เนื่องจากอายุมาก ขอขอบคุณลูกค้าทุก ๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนเรื่อยมา”
ทั้งนี้ ร้านบะหมี่แสงจันทร์ ป้าวิไล ตั้งอยู่ภายในซอยเจริญกรุง 67 ถือเป็นร้านบะหมี่ในตำนานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ามาอย่างยาวนาน หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ได้ไม่นานก็มีกลุ่มลูกค้าต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย หลายคนเสียดายที่ร้านบะหมี่รสชาติดีระดับตำนานจะต้องปิดกิจการไป โดยไร้คนสืบทอด บางคนถึงกับขอซื้อสูตรต่อจากป้าวิไลเลยทีเดียว
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อ้างอิงจาก : FB บะหมี่แสงจันทร์ ป้าวิไล