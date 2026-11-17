สลด ‘น้องลิลลี่’ กู้ภัยสาว เหยื่อไฟไหม้ป่าตอง เพื่อนร่วมงานเศร้า จากไปไม่ทันตั้งตัว
อาลัย ‘น้องลิลลี่’ กู้ภัยสาวหนึ่งในเหยื่อไฟไหม้อาคารป่าตอง เพื่อนเผยเพิ่งย้ายมาทำงาน-เคยร่วมงานช่วยเหลือผู้อื่น ก่อนจากไปกะทันหัน
จากข่าวสลดเมื่อเวลา 03.15 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น บริเวณถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ชั้นล่างของอาคารเปิดเป็นร้านให้เช่ารถจักรยานยนต์ ส่วนชั้นบนเปิดเป็นห้องพัก เปลวเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณด้านหน้าก่อนลุกลามเข้าไปภายใน และยังลามไปติดอาคารพาณิชย์ข้างเคียงจนได้รับความเสียหายรวม 3 คูหา
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกจากตัวอาคาร และทยอยนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลรวม 17 ราย แบ่งเป็นหญิง 13 ราย และชาย 4 ราย ขณะเดียวกันทีมค้นหาพบผู้เสียชีวิตรวม 11 ราย โดยพบร่างบริเวณชั้น 3 จำนวน 1 ราย และบริเวณชั้น 5 อีก 10 ราย
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่สามารถระบุชื่อผู้เสียชีวิตได้แล้ว 8 ราย ประกอบด้วย
1. นายปรีชา สุขสะอาด (อาร์ม)
2. นายโสภณ ก้อนส้มฤทธิ์
3. นายก้องเกียรติ เอียดทอง
4. น.ส.ธณิชชา ไตรวงษ์ (บิว)
5. นางรุ่งทิพย์ คงจันทร์
6. น.ส.พิกุลแก้ว แก้วหอม (ลิลลี่)
7. น.ส.รักษ์สุดา ไชงาม (ตุ๊กตา)
8. น.ส.เบียร์ (ภรรยานายปรีชา)
ส่วนผู้เสียชีวิตอีก 3 รายเป็นหญิงไทยที่ยังไม่ทราบชื่อ
หนึ่งในผู้เสียชีวิตคือ น.ส.พิกุลแก้ว แก้วหอม หรือ “น้องลิลลี่” เจ้าหน้าที่กู้ภัยสาวจากมูลนิธิสว่างพรกุศลธรรม จังหวัดระยอ โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรม จังหวัดภูเก็ต รายหนึ่ง ได้โพสต์ภาพและข้อความไว้อาลัย ระบุว่า เคยร่วมงานช่วยเหลือผู้ประสบเหตุด้วยกัน น้องลิลลี่เพิ่งเดินทางมาทำงานที่ภูเก็ตได้ไม่นาน แต่ต้องมาจบชีวิตลงจากเหตุการณ์นี้ในวัยที่ยังอายุน้อย
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