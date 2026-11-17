วอชด็อก โต้เดือด! ปัดบุกยึดสัตว์จนตาย ลั่น 7 ปีก่อนฝีมือตำรวจ
วอชด็อก ไทยแลนด์ โต้กลับข่าวลือบุกยึดสัตว์จนตาย ชี้แจง 7 ปีก่อนรับแจ้งทลายสถานที่รีดเลือดแมว ยืนยันกระบวนการย้ายและดูแลเป็นของเจ้าหน้าที่รัฐ มูลนิธิไม่มีอำนาจจับกุมใคร
จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่ วอชด็อก ไทยแลนด์ (WDT) ยังไม่ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิ ทางกลุ่มได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าของแมวว่ามีสถานประกอบการแห่งหนึ่งนำแมวไปเป็นสัตว์ให้เลือด
สถานที่แห่งนี้เลี้ยงแมวจำนวนมากเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว ผู้ร้องเรียนตั้งข้อสงสัยเรื่องสภาพการเลี้ยงดูที่ไม่เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ มีการบังคับนำแมวไปให้เลือดทั้งที่ร่างกายยังไม่พร้อม มีการซื้อขายเลือดสัตว์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
อาสาสมัครของ WDT จึงลงพื้นที่เก็บข้อมูลพร้อมแนะนำให้ผู้ร้องเรียนไปแจ้งความกับตำรวจ หลังจากนั้นตำรวจเป็นผู้นำกำลังเข้าตรวจสอบ ช่วยเหลือสัตว์ออกจากสถานที่ นำสัตว์ทั้งหมดไปพักดูแลในสถานที่แห่งใหม่
มูลนิธิย้ำว่ากระบวนการทั้งหมดดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอำนาจตามกฎหมาย มูลนิธิอธิบายเพิ่มเติมว่าองค์กรภาคประชาชนไม่มีอำนาจตัดสินความผิดของบุคคลใด ไม่มีสิทธิเข้าตรวจยึดหรืออายัดสัตว์ของผู้อื่นโดยพลการ
บทบาทหลักคือรับเรื่องร้องเรียน รวบรวมข้อมูล ประสานงานให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบกรณีที่อาจเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์เท่านั้น
ข้อกล่าวหาที่ระบุว่ามูลนิธินำสัตว์ไปกักขังจนเสียชีวิตจึงเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง การตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของสัตว์ภายหลังการเคลื่อนย้ายจำเป็นต้องไปสอบถามกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในเวลานั้นโดยตรง
มูลนิธิมีเป้าหมายเพียงประสานงานให้เกิดการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่การสวมรอยใช้อำนาจรัฐไปยึดสัตว์ของผู้ใด
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